Netflix continua a crescere sempre più

businessandtech

: RT @telesimo: Oggi, #Netflix svela 10 nuove produzioni europee: sette #serietv originali – la prima serie originale olandese (Paesi... http… - carotelevip : RT @telesimo: Oggi, #Netflix svela 10 nuove produzioni europee: sette #serietv originali – la prima serie originale olandese (Paesi... http… - telesimo : Oggi, #Netflix svela 10 nuove produzioni europee: sette #serietv originali – la prima serie originale olandese (Pae… - telesimo : Oggi, #Netflix svela 10 nuove produzioni europee: sette #serietv originali – la prima serie originale olandese (Pae… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Se già la sua partenza è stata col botto,non accenna a d arrestare la sua crescita, oltreoceano mapiù anche in Europa e nella stessa Italia. La piattaforma statunitense di streaming ha infatti toccato quota 125 milioni di abbonati in tutto il mondo, confermando i grandiosi numeri di crescita della fine dello scorso anno. Nel Q4 2017 i nuovi clienti erano cresciuti in ...