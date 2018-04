“Nessuno capiva…” Muore tra le braccia della madre Appena nata è stata una festa | poi

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 aprile 2018) Quando Jazz Roxanne, una giovane donna di Beverly nello Yorkshire (Gran Bretagna) ha saputo di aspettare una bambina quasi non poteva crederci. Al settimo cielo ha vissuto i nove mesi che la separavano dall’incontro con la sua piccola con grandissima trepidazione. Poi è arrivato il giorno del parto e Darcee Ella Cawthorne è venuta al mondo: era bella e sana, e i suoi genitori avevano finalmente realizzato il loro sogno. Da quel momento magico sono passati 5 anni, ma le cose sono andate molto diversamente da come questa coppia si aspettava. La loro adorata bambina infatti si è ammalato molto gravemente: colta da una malattia degenerativa è morta tra ledei suoi genitori. La bimba inglese non è nemmeno riuscita a compiere il suo quinto anno di vita che si è spenta a causa del morbo di Batten. Era da un po’ che stava male, i sintomi da principio non avevano fatto ...