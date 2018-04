Nba | playoff | James trascina Cleveland in gara-2 | Houston allunga

Nba playoff - Miami-Philadelphia - verso gara-3 : Joel Embiid tornerà in campo? : E così secondo l'ultima comunicazione rilasciata dallo staff dei Sixers in vista della partita di questa notte , su Sky Sport in diretta con il commento live in italiano a partire dell'una, , la ...

Playoff Nba - la rivincita di "Quel tizio di nome Jrue" : Lo scorso ottobre, la scommessa più intrigante sui nuovi New Orleans Pelicans riguardava quale tra le due "strane coppie" pescate dal general manager Dell Demps avrebbe funzionato meglio. Sarebbe ...

Playoff Nba - Donovan Mitchell meglio di Michael Jordan : record di punti per una guardia rookie : Dicono che i punti in una partita NBA non debbano essere "contati" ma bensì "pesati" rispetto al contesto e al momento in cui vengono segnati. Sarà anche così, ma Donovan Mitchell questa notte è ...

Basket - playoff Nba : LeBron rialza Cleveland - Houston si divora Minnesota : WASHINGTON - Cleveland rialza la testa dopo la sconfitta in gara-1 e pareggia , 1-1, i conti nella sfida con Indiana valida per il primo turno dei playoff. A prendere per mano i Cavs è, come sempre, ...

Playoff Nba - LeBron è un mostro e i Cavs stendono Indiana : serie sull'1-1 : LeBron James super nella seconda partita della serie dei play-off Nba tra Cleveland e Indiana finita 100-97 , serie ora in parità 1-1, . Dopo meno di sei minuti, erano già 16 i punti messi a referto ...

Nba playoff - Paul - 27 - e Houston domina Minnesota. Mitchell - 28 - stende Okc : Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 95-102 La resilienza degli Utah Jazz continua. Vittoria sofferta, da squadra, in Gara-2 e serie riaperta. I Jazz si presentano in quattro al podio per le interviste ...

Playoff Nba 2018 - Oklahoma City-Utah 95-102 : i Thunder crollano nel finale - Mitchell firma il pareggio : Dopo la scena di Gara-1, però, il candidato rookie dell'anno non avrebbe potuto permettersi di perdere la seconda partita della serie per nulla al mondo e ha avuto ragione, sembrando a tratti il ...

Playoff Nba 2018/ Le gare della notte : Cleveland rischia lo 0-2 - OKC e Houston in carrozza? : Playoff NBA 2018: le partite della notte. Alla Quicken Loans Arena i Cleveland Cavaliers rischiano di finire sotto 0-2 e andare a Indianapolis dovendo vincere due partite fuori casa(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 01:00:00 GMT)

Nba playoff - DeRozan 37 punti : Toronto piega Washington. Davis e Holiday trascinano New Orleans : DeMar DeRozan in action: 37 punti per lui a referto contro Washington . DeMar DeRozan in action: 37 punti per lui a referto contro Washington . Toronto , 1, -Washington , 8, 130-119 , 2-0 nella serie,...

Nba - New Orleans : due vittorie a Portland per iniziare i playoff : Un doppio successo esterno per cominciare i playoff costituisce sempre una sorpresa, a prescindere dai protagonisti in ballo. Ma nel caso dei New Orleans Pelicans lo è ancora di più, perché si parla ...

Playoff Nba 2018 - Portland-New Orleans 102-111 : i Pelicans sono più forti - vincono anche gara-2 : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 102-111 I Pelicans vincono con merito anche gara-2 e ipotecano il passaggio del turno, ritornando a New Orleans con la possibilità di chiudere i conti senza ...

Playoff Nba 2018 - Toronto-Washington 130-119 : DeRozan trascina Toronto in una partita da record : Toronto Raptors-Washington Wizards 130-119 I Raptors hanno più volte dimostrato di poter vincere grazie al contributo delle seconde linee, della panchina e più in generale di un supporting cast ...

Playoff Nba 2018 - Boston-Milwaukee 120-106 : Jaylen Brown segna 30 punti - Boston va avanti 2-0 : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 120-106 Boston parte forte e costruisce un vantaggio di 11 punti , 33-22, già alla fine del primo quarto. La squadra di coach Brad Stevens fa gara di testa per quasi ...

Playoff Nba : Philadelphia si ferma - Golden State alza la voce : Playoff Nba: Philadelphia si ferma, Golden State alza la voce Nella notte Nba si fermano a 17 le vittorie di fila dei Sixers che in gara-2 Playoff scivolano contro Miami che vince 113-103 a Philadelphia e porta la serie sull’1-1. Belinelli chiude con 16 punti che non bastano ad evitare il ko, gli Heat ringraziano […]