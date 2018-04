Nazionale | Italia-Arabia Saudita il 28 maggio in Svizzera | è una prima storica

“Io violentata a 15 anni”. Rivelazione choc dell’attrice. Il suo non è un nome qualsiasi nel panorama del cinema italiano e interNazionale. La sua particolare scelta - però - ha scatenato molte polemiche… : “Non so cosa faccia ora. Potrebbe essere sposato, avere dei figli”. Non sa più nulla del suo stupratore, che la violentò quando lei aveva solo 15 anni. Da quel giorno sono trascorsi 50 anni. Ora a far tornare a galla questo tremendo episodio è una lunga intervista, ripresa da Repubblica. Mantiene il massimo riserbo su quella identità perché, come spiega al sito Vulture che l’ha intervistata, anche il suo aggressore era ...

Prima assemblea Nazionale dei ciclofattorini in Italia : La Prima assemblea nazionale dei riders, i 'ciclofattorini' che lavorano per le piattaforme digitali di consegna del cibo a domicilio, ha richiamato a Bologna un centinaio di persone provenienti da ...

Italia - Ventura : 'La mia verità sulla Nazionale? Molto presto' : 'Appena avrò l'autorizzazione dalla nazionale, dirò tutta la verità su Insigne. Ho tanta voglia di mettere in chiaro le responsabilità di tutti': l'ex ct azzurro Gian Piero Ventura, ai microfoni di ...

Nuoto - Ilaria Cusinato è realtà. L’Italia ha trovato una mistista di caratura interNazionale : Secondo titolo in questi Campionati Italiani ad un centesimo dal record nazionale dei 200 misti donne di Alessia Filippi ed una consapevolezza di se stessa crescente, Ilaria Cusinato, allieva di Stefano Morini, continua la sua cavalcata vincente in questi Assoluti 2018 a Riccione, mettendo in mostra voglia di migliorarsi e traguardi ambiziosi. La cura dell’allenatore toscano si vede nel modo di nuotare e gestire lo sforzo dell’atleta ...

Col nuovo governo rischia di cambiare la collocazione interNazionale dell'Italia? : La crisi siriana irrompe sulla politica italiana, intenta a cercare la formazione di un governo a cinque settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo. Un patto inizia a prendere forma, ma la grande politica internazionale impone, ancor prima che veda la luce l’alleanza tra Lega e 5 Stelle, una scelta di campo. Il fatto è che gli uni e gli alti, i leghisti come i cinquestelle, sono considerati – e loro hanno fatto di tutto ...

La Nazionale italiana femminile supera il Belgio 2-1 : il Mondiale è vicino - 19 anni dopo. : Guagni arremba come lo Zambrotta campione del mondo. Rosucci ha la percussione centrale modello basket, da play americano. Bartoli ha molto dei vecchi mancini delle figurine, tipo Volpecina nel ...

Pirlo / "Nazionale o club sono pronto a tornare in pista" - sarà l'ambasciatore della Coppa Italia : Pirlo, l'ex calciatore sarà ambasciatore della Coppa Italia poi parla del suo futuro: "Nazionale o club sono pronto a tornare in pista". Staremo a vedere cosa deciderà di fare ''da grande''.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:00:00 GMT)

Pirlo in viaggio con la Coppa Italia : 'Contatti con la Nazionale' : Roma, 10 apr. , askanews, viaggio con la Coppa Italia sul Frecciarossa 1000 di TrenItalia da Milano a Roma per Andrea Pirlo Ambassador della Finale 2018, in programma il 9 maggio con inizio alle ore ...

Embolia polmonare - cos'è?/ Giornata Nazionale contro la trombosi : in Italia colpisce una persona su 100 : L'Embolia polmonare è la maggior causa di morte dopo il parto, il prossimo 18 aprile si celebra la Giornata nazionale dedicata alla conoscenza di questa patologia(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:10:00 GMT)

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : la “new generation” all’assalto della Nazionale maggiore. Tutti i giovani da seguire agli Assoluti : Ci siamo. La “new generation” del Nuoto azzurro, il manipolo di atleti giovani e giovanissimi destinati a vestire l’azzurro e a regalare soddisfazioni da Tokyo 2020 in poi, entra in scena a partire dagli Assoluti di domani a Riccione e cercherà di dare filo da torcere ai più esperti, sfruttando (come in parte ha già fatto a Copenhagen) il trampolino di lancio di un Europeo come quello di Glasgow che lascia spazio anche alla presenza di atleti ...

Francesco è cresciuto e va ai Mondiali : 'Italia - tifa per la Nazionale amputati' : Qualche settimana fa Francesco è volato a New York, ospite dell'Associazione Diplomatici che ogni anno guida all'Onu migliaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo. Nell'Assemblea generale del ...

Roma - convegno Nazionale sull tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in Italia : ...preso corpo in Italia un progetto di coordinamento e razionalizzazione in un unico testo della complessa normativa che riguarda la complessa legislazione in materia di sicurezza e salute nel mondo ...

Leu : 14-15 aprile assemblea Nazionale sinistra italiana : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – “Per affrontare i nodi del dopo elezioni politiche si terrà a Roma sabato 14 e domenica 15 aprile 2018, l’ assemblea nazionale di sinistra italiana”. Si legge in una nota. I lavori della prima giornata sabato 14 aprile avranno inizio alle ore 10.30 e si concluderanno alle ore 19 circa presso il Centro Congressi Frentani, in Via dei Frentani, 4. Mentre Domenica 15 aprile l’assemblea ...

Volley - Davide Mazzanti : “La mia Italia : in Nazionale solo chi gioca con i club - convocazioni in base al rendimento. Verso le Olimpiadi 2020…” : Davide Mazzanti ha svelato la composizione del gruppo allargato con il quale affronterà la lunga estate che porterà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha poi deciso di commentare le proprie convocazioni. Queste le spiegazioni che il coach marchigiano ha rilasciato alla Federazione: “Il principale criterio di selezione è stato il rendimento che le atlete hanno avuto nel corso della stagione di club. Nella ...