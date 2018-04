Nazionale | arriva Mancini | attesa solo l’ufficialità Ecco le prime amichevoli

Da Todi a Orvieto - arriva il Festival InterNazionale dei Diritti Umani : In programma anche incontri interculturali, retrospettive, seminari, mostre di fotografia, presentazioni di libri, spettacoli, concerti e tavole rotonde che si terranno nelle location più ...

Usa : Guarda Nazionale arriva a confine con Messico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

I ritardi a scuola sono un problema Nazionale. Arrivano multe e punizioni : Basta giustificazioni per gli studenti ritardatari. Erano troppi e gli ‘intoppi’ avvenivano troppo di frequente. E così il preside del liceo scientifico “Pitagora” di Selargius, in provincia di Cagliari, ha introdotto una punizione: chi arriva dopo le 8.35 dovrà versare 2 euro sul conto corrente della scuola. Non è una multa, precisa Salvatore Angius, ma il costo del servizio ...

Trump licenzia via Twitter il consigliere alla sicurezza Nazionale McMaster - arriva il super-falco Bolton : Donald Trump continua il rimpasto della sua amministrazione annunciando licenziamenti e sostituzioni via Twitter: dopo il segretario di Stato Rex Tillerson, rimpiazzato con il capo della Cia Mike Pompeo, questa volta è toccato al consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster, sostituito con l'ex ambasciatore Usa all'Onu John Bolt."Ho il piacere di annunciare che, dal 9 aprile, l'ambasciatore John Bolton sarà il mio nuovo ...

Colpo Inter - arriva un talento di livello interNazionale Video : L'#Inter viaggia verso quello che è l'obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League. E' stato questo a Luciano Spalletti e i suoi. L'accesso alla massima competizione europa permettera' al sodalizio nerazzurro di presentarsi in estate con un margine d'investimento maggiore. E' abbastanza noto infatti che ci sono da rispettare i parametri del Fair Play Finanziario e la semplice partecipazione alla massima rassegna europea ...

8 Marzo - arriva la Giornata interNazionale della donna – Ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri di “Buona Festa della Donna” su Facebook e WhatsApp : Giornata internazionale della donna – Il giorno dell’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi. Sono in molti in questa occasione a condividere frasi, foto e VIDEO con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e ...