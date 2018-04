Napoli | Zielinski | ' Ci aspettano le ultime partite molto intense | si combatte!'

Napoli - Zielinski suona la carica : 'Ci aspettano gare intense - si combatte!' : ROMA - 'Una vittoria preziosa al San Paolo. Ci aspettano le ultime partite molto intense, si combatte!'. Questo il post su Facebook pubblicato dal centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski , dopo il ...

Napoli - Zielinski e Jorginho nel mirino del Liverpool : Napoli, Zielinski e Jorginho nel mirino del Liverpool Napoli, Zielinski e Jorginho nel mirino del Liverpool Continua a leggere

Napoli : pronta una super offerta per Zielinski - il Liverpool è pronto ad offrire 57 milioni di sterline : Il Napoli rischia di perdere un pezzo da 90 dalla sua rosa. Stando a quanto riportato dal “Daily Mirror”, il Liverpool starebbe preparando una nuova offensiva per arrivare a Piotr Zielinski. Dopo aver già tentato di acquistare il centrocampista polacco due stagioni fa, il club inglese è ora pronto a offrire 57 milioni di sterline per convincere De Laurentiis. L'articolo Napoli: pronta una super offerta per Zielinski, il Liverpool è pronto ad ...

Napoli - chance dal primo minuto per Chiriches - Zielinski e Milik : La redazione di Sky Sport ha aggiornato sulle possibili novità di formazione in casa Napoli in vista della gara con l' Udinese : ' Milik titolare? Tutto ci porta a pensare che giochi Milik, per tutelare un Mertens ...

Napoli attento : il Liverpool tenta Zielinski - : Il Liverpool tenta Piotr Zielinski. Klopp ha messo gli occhi sulla mezz'ala 23enne di proprietà del Napoli in vista della prossima sessione di mercato. Zielinski ha chiesto al club azzurro un ...

Napoli - Zielinski pronto al rinnovo : Piotr Zielinski è pronto al prolungamento di contratto col Napoli fino al 2022. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport spiegando come il polacco abbia già un contratto che dura fino al 2021. Il prolungamento di un anno servirà soprattutto a ritoccare l'ingaggio del centrocampista.

Napoli - Sarri ingolosito da Milik. C'è l'idea Zielinski per Allan : Maurizio Sarri è un allenatore che vive di certezze, che spesso è volentieri si rifugia nelle sue certezze e lo fa soprattutto nei momenti delicati. Di conseguenza, dopo la sfida pareggiata in casa ...

Sassuolo-Napoli 0-0 | La diretta C'è Zielinski per riprendere il sogno : Il Sassuolo, parzialmente rinfrancato dopo la vittoria di 2 settimane fa sul campo dell'Udinese ma ancora bisognoso di punti per potersi chiamare fuori definitivamente dalla lotta per non...

Sassuolo-Napoli - chance per Zielinski : La Gazzetta dello Sport spiega come non basterà ad Hamsik l'allenamento svolto ieri per esser titolare contro il Sassuolo: il capitano del Napoli non è ancora al meglio, quindi giocherà Zielinski: 'Domani contro il ...

Napoli - la Polonia aiuta Sarri : minuti per Milik e Zielinski : Per quanto proprio non le apprezzi particolarmente, Maurizio Sarri starà guardando con attenzioni alle partite delle nazionali. Da un lato, per assicurarsi che i suoi titolarissimi vengano usati nel ...

Napoli-Roma, anticipo serale della 27esima giornata di Serie A: Calcio d'inizio a partire dalle 20.45. Zielinski dal 1, Hamsik in panchina, Dzeko e Florenzi titolari tra i giallorossi