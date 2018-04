Napoli | la grande truffa della Camera di Commercio | condannati gli ex dirigenti

Napoli - Martens : 'Dobbiamo dare tutto - speriamo in una grande partita' : Dries Mertens , attaccante del Napoli , ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della partita che gli azzurri giocheranno contro l' Udinese . Il belga siederà in panchina, titolare Milik . Queste le sue dichiarazioni: 'Siamo qui per giocare una grande ...

Sarri via da Napoli? De Laurentiis ha in mente questo grande nome come sostituto Video : Mancano ancora sei giornate prima del termine di una stagione che ha visto il Napoli di Aurelio De Laurentiis e del mister Maurizio Sarri comportarsi da assoluta protagonista per gran parte del campionato. Peccato che in questa ultima parte, la Juventus sia riuscita a passare nuovamente avanti e che i partenopei adesso debbano fare una vera e propria impresa per arrivare allo scudetto. Mentre le attenzioni sono rivolte appunto al campionato, in ...

E ora il Napoli deve temere la grande fuga : S ull'inseguimento tricolore del Napoli concluso sulla manona santa di Donnarumma ci sono tre riflessioni da fare ad alta voce. La prima: nei due viaggi a San Siro al cospetto di Inter e Milan ha collezionato un inquietante zero in fatto di gol rispetto ai lussi precedenti. Si è inceppato un meccanismo da un lato ma dall'altro è cresciuta l'abilità dei rivali nel sottrarsi al palleggio ritmato dei napoletani occupando loro gli spazi tra le linee ...

Aldo Masullo - il grande filosofo cittadino onorario di Napoli : Aldo Masullo sarà cittadino onorario di Napoli. Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo partenopeo, Luigi de Magistris, augurando buon compleanno al filosofo che oggi compie 95 anni. Il conferimento ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - a Napoli è festa grande : la maglia celebrativa [FOTO] : Juventus-Real Madrid 0-3, a Napoli la maglia celebrativa. Si è giocata la gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, dominio da parte della squadra di Zidane che ha ipotecato la qualificazione, quasi vicine allo zero le possibilità dei bianconero di superare il turno. In tanti però hanno ‘festeggiato’ alla sconfitta della squadra di Allegri, in particolar modo a Napoli. E’ stata realizzata infatti ...

Hamsik - maglia del Napoli con dedica per Maradona : 'Al più grande di sempre' : Napoli - Un regalo 'al più grande di sempre' per farsi perdonare di aver battuto il suo record. E' l'idea di Marek Hamsik , capitano del Napoli, che con un videomessaggio postato sul proprio profilo ...

De Luca : 'Napoli - con De Magistris il più grande disastro amministrativo d'Italia' : 'A Napoli abbiamo il più grande disastro amministrativo d'Italia, abbiamo un sindaco che si presenta dicendo 'Dobbiamo derenzizzare la città di Napolì', non c'è più agibilità democratica, e il Pd ...

Juve - Marotta : "Grande ammirazione per Sarri e il Napoli" : L'ad bianconero: "Ma essere impegnati su tre fronti ci dà motivazioni forti. Se porterei Sarri alla Juve? E' tra i migliori, poi..."

Titolo?Grande Napoli ma logica dice Juve : ANSA, - ROMA, 19 MAR - ''Il Napoli sta facendo un gran campionato e se il campionato è ancora aperta è solo merito suo''. Ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, Vincenzo Montella, dice la sua sulla Serie A tra pochi campionati europei ad essere ancora aperto grazie al Napoli. ''Ma la logica per lo scudetto - aggiunge Montella - dice Juve, che ha una ...

Alla grande bellezza del Napoli manca l'aggressività della Loren : La bellezza del Napoli è piuttosto il volto biondo di Virna Lisi, la pelle luminosa di Gloria Guida, l'incanto di Giuseppina Cannella miss Italia nel mondo, la grazia di Roberta Capua miss Italia ...

Napoli-Genoa 0-0 | La diretta La grande occasione degli azzurri : Il Napoli, reduce dallo 0 a 0 di San Siro e prima ancora dal rovescio casalingo con la Roma , risultati che sono costati la testa della classifica ai ragazzi di Maurizio Sarri, torna al San Paolo ed...

Accordo già trovato - il Napoli sta chiudendo il primo grande colpo del 2018/19 Video : Mentre le attese e le attenzioni sono tutte rivolte al campionato italiano di calcio con dei grandi big match previsti in questo weekend per la ventisettesima giornata, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare sottotraccia anche sul fronte mercato per non farsi trovare impreparato in estate, quando a luglio aprira' la sessione estiva, sessione in cui i partenopei saranno sicuramente protagonisti. Tra entrate e anche probabili ...