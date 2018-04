Napoli | due accoltellati ai Baretti | gli aggressori incastrati dal Dna

Case inesistenti per creare finti domicili : due arresti a Napoli : Case fantasma, domicili virtuali, residenze inventate, grazie a veri e propri falsi in atto pubblico che consentivano di produrre documenti posticci. Insomma, un sistema, un metodo per creare finte ...

L'Udinese spaventa due volte il Napoli. Ma Sarri va a -4 dalla Juve : Undici minuti per ristabilire la distanza , netta, in classifica con l'avversaria di turno, salire a -4 dalla Juve fermata da un orgoglioso Crotone e dare ancora più interesse allo scontro diretto ...

Risultati Serie A/ Live : il Napoli recupera due punti alla Juventus! Vince la Roma - pari Milan : Risultati Serie A: classifica aggiornata, il Napoli recupera due punti alla Juventus ribaltando l'Udinese, mentre i bianconeri si fanno fermare dal Crotone. Spettacolo a Firenze(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:37:00 GMT)

Droga a Napoli : 32 arresti in due clan : 11.20 Arrestate 32 persone (5 le donne), appartenenti a due distinti gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di ingenti quantità di hashish e cocaina.Diciotto sono destinatarie di misure cautelari in carcere, 14 ai domiciliari Le indagini dei poliziotti del Commissariato di Nola (NA) sono durate due anni; molti i riscontri in flagranza di reato. Il gruppo aveva esteso il raggio d'azione a Avellino,Benevento e Caserta Compivano ...

Napoli - aggrediti e accoltellati ai baretti di Chiaia : arrestati due 21enni : Due giovani sono stati arrestati per tentato omicidio perché ritenuti responsabili della violenta aggressione a due coetanei, avvenuta la notte del 7 gennaio scorso nel quartiere Chiaia di Napoli. Le ...

Napoli - aggrediti e accoltellati ai baretti di Chiaia : due 21enni in carcere per tentato omicidio : A seguito di approfondite indagini, dirette e coordinate dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, personale appartenente al commissariato di polizia San Ferdinando, ha...

Napoli - allarme furti a Piazza Bellini : due ragazze derubate in 10 minuti : Attenzione a Piazza Bellini, allerta Silvia P. su Facebook, hanno rubato il cellulare a me e a un'altra ragazza nel giro di 10 minuti. È da poco passata la mezzanotte in un venerdì sera a Piazza ...

Debito Napoli - la città divisa in due manifestazioni. LE FOTO : Debito Napoli, la città divisa in due manifestazioni. LE FOTO In piazza Municipio centinaia di persone a fianco di De Magistris, che ha chiesto l'intervento del governo sui debiti del Comune. In piazza Trieste e Trento contromanifestazione organizzata da alcune associazioni a cui hanno aderito esponenti di Pd, Lega, Fi e ...

Città senza soldi - due piazze contro. Dema : uniti per Napoli non per me : Due piazze a confronto: quella del sindaco Luigi de Magistris - Piazza Municipio - con la sua maggioranza, la giunta, i Movimenti, la sinistra e le Associazioni civiche. A meno di mezzo chilometro di...

Mannarino due volte a Napoli : 'Il Mattino' ti regala il concerto : Ancora dieci biglietti per andare a vedere Alessandro Mannarino a Napoli, dove si esibirà il 16 e il 17 aprile al teatro Augusteo. Stavolta i dieci inviti sono per il secondo concerto, quello di ...

Napoli - due feriti da arma da fuoco ricoverati in due ospedali : Un 30enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco in via Porta San Gennaro. È stato soccorso e trasportato all'Ospedale dei Pellegrini; non è ferito gravemente. Indagano i Carabinieri della Compagnia ...

Napoli - due feriti da arma da fuoco ricoverati in due ospedali : Un 30enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco in via Porta San Gennaro. È stato soccorso e trasportato all?Ospedale dei Pellegrini; non è ferito gravemente. Indagano i...

Biglietti Milan-Napoli - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaduesima giornata di Serie A a San Siro : Uno dei big match della 32a giornata di Serie A sarà Milan-Napoli. La squadra di Maurizio Sarri viaggia a San Siro per provare a tenere viva la corsa Scudetto. Il Napoli va a Milano forte del suo impressionante ruolino di marcia in trasferta, con 12 vittorie e 3 pareggi. Uno di questi, però, è stato ottenuto proprio su questo campo, lo 0-0 contro l’Inter. Un risultato che gli azzurri proveranno ad evitare, soprattutto dopo aver riaperto la ...

Milan - brutte notizie per Gattuso : Romagnoli salta il Napoli - almeno due settimane di stop : brutte notizie per mister Gennaro Gattuso : il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per almeno due settimane. Il difensore, infortunatosi domenica scorsa durante il match col Sassuolo , ha ...