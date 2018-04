Napoli | Careca | ' Crediamoci Con noi anche San Gennaro'

Ex Napoli - Careca : 'Higuain o Insigne? Scelgo il primo. La Juve...' : Antonio Careca , ex attaccante campione d'Italia con il Napoli di Maradona, ha parlato al Corriere dello Sport: 'La Juve ha il vantaggio del fattore campo e dei due punti in più in classifica, ma soprattutto ha un organico enorme che, nonostante i recenti infortuni, permette di sottoporsi al turnover ...

L’ultimo gol di Careca in azzurro : rivivi Napoli- Genoa 2-2 del 1993 : L’ultimo gol di Careca in azzurro: rivivi Napoli- Genoa 2-2 del 1993 L’altalena del Napoli continua. La stagione ’92/’93 è complicata per i partenopei, vivono di alti e bassi e la sfida contro il Genoa a 4 giornate dalla fine è la fotografia del campionato. Bastano 10 minuti ai padroni di casa per andare in […] L'articolo L’ultimo gol di Careca in azzurro: rivivi Napoli- Genoa 2-2 del 1993 proviene da NewsGo.