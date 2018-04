Motorola Moto G6 | Moto G6 Plus e Moto G6 Play ufficiali | insieme al Beta Experiences di

Nuovi rumor per Samsung Galaxy A6 e A6 Plus - Motorola Moto Z3 Play - Moto G6 e LG Stylo 4 : Dei Nuovi smartphone in arrivo ne parlano un mucchio di rumor piuttosto interessanti che ne svelano dettagli varie immagini inedite. Oggetto delle ultime indiscrezioni in questione sono da una parte LG Stylo 4, i Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus e dall'altra il Motorola Moto Z3 Play e i Motorola Moto G6, Moto G6 Play e Moto G6 Plus. L'articolo Nuovi rumor per Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, Motorola Moto Z3 Play, Moto G6 e LG Stylo 4 proviene ...

I Motorola Moto G6 e i Moto E5 sono i protagonisti di nuovi rumor : Nel day after dell'evento brasiliano di Lenovo previsto per il 19 aprile emergono un mucchio di indiscrezioni relative ai vari dispositivi che il brand dovrebbe lanciare a breve. Inclusi nei nuovi rumor sia i nuovi Motorola Moto G6, Moto G6 Play e Moto G6 Plus, sia gli entry level noti come Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus. L'articolo I Motorola Moto G6 e i Moto E5 sono i protagonisti di nuovi rumor proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto E5 e E5 Plus svelati in nuove immagini : le caratteristiche : svelati in immagini render in alta definizione i prossimi smartphone economici Morotola Moto E5 e Moto E5 Plus nelle loro varie colorazioni: i dettagli.Oggi sono stati svelati i nuovi Motorola Moto E5 e E5 Plus, almeno dal punto di vista del design, grazie a una serie di immagini render in alta definizione che non lasciano più nulla all’immaginazione.Sapevamo che entrambi gli smartphone sarebbero usciti nella colorazione Blu luce (chiaro), ...

I Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus si mostrano in nuove immagini leaked : Alcune nuove immagini leaked dei Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus ci suggeriscono che i due smartphone dovrebbero vantare un design quasi identico L'articolo I Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus si mostrano in nuove immagini leaked proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G6 appare su Amazon confermando alcune caratteristiche : In attesa di essere presentato da Lenovo, il Motorola Moto G6 è già apparso sulle versioni statunitense e canadese di Amazon, confermando alcune feature L'articolo Motorola Moto G6 appare su Amazon confermando alcune caratteristiche proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Motorola Moto G6 Play si mostra di nuovo svelando le specifiche : Il presunto Motorola Moto G6 Play si mostra in due nuove foto svelando alcune di quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche. Queste confermano quanto trapelato fino a questo momento, sia dal punto di vista del design sia da quello tecnico. L'articolo Il presunto Motorola Moto G6 Play si mostra di nuovo svelando le specifiche proviene da TuttoAndroid.

Motorola lancia la Moto Stereo Speaker Moto Mod a 59 dollari : Moto Stereo Speaker Moto Mod è un nuovo, altoparlante esterno dotato di un cavalletto ma che non potrà contare su una batteria separata. Ecco le sue feature L'articolo Motorola lancia la Moto Stereo Speaker Moto Mod a 59 dollari proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Motorola Moto G6 Play si mostra in un nuovo breve video : Il presunto Motorola Moto G6 Play si mostra in un breve video quando manca ormai poco più di una settimana alla presentazione ufficiale: diamo un rapido sguardo al design e al launcher del prossimo entry level della gamma. L'articolo Il presunto Motorola Moto G6 Play si mostra in un nuovo breve video proviene da TuttoAndroid.

Dirty Unicorns 12.1 risolve tantissimi bug e aggiunge il supporto a Motorola Z2 Force e Google Pixel 2 XL : Arriva la nuova versione della ROM Dirty Unicorns, basata su Android 8.1 Oreo: ecco a voi la nuova DU 12.1, con tante novità e migliorie rispetto alla versione precedente. L'articolo Dirty Unicorns 12.1 risolve tantissimi bug e aggiunge il supporto a Motorola Z2 Force e Google Pixel 2 XL proviene da TuttoAndroid.

Motorola aggiorna Fotocamera Moto con un nuovo look grafico e una migliore organizzazione : Motorola ha fatto un bel regalo ai suoi clienti e ha svecchiato l'interfaccia grafica dell'applicazione Fotocamera dei suoi smartphone, che adesso si presenta con un look più moderno e accattivante. L'articolo Motorola aggiorna Fotocamera Moto con un nuovo look grafico e una migliore organizzazione proviene da TuttoAndroid.

Motorola annuncerà ufficialmente la serie Moto G6 il 19 aprile : Motorola ha fissato per il prossimo 19 aprile un evento in Brasile per il lancio ufficiale degli smartphone della serie Moto G6. Appena tre giorni fa un rivenditore statunitense aveva lasciato trapelare l'indiscrezione secondo la quale Motorola Moto G6 e Moto G6 Play potrebbero arrivare sul mercato nel mese di maggio. L'articolo Motorola annuncerà ufficialmente la serie Moto G6 il 19 aprile proviene da TuttoAndroid.

AmbiVision Moto è una Mods che accende gli smartphone Motorola : AmbiVision Moto è un'interessante soluzione studiata per trasformare gli smartphone Motorola della gamma Moto Z in oggetti dal design accattivante L'articolo AmbiVision Moto è una Mods che accende gli smartphone Motorola proviene da TuttoAndroid.

Svelate le presunte feature di Motorola Moto E5 e Samsung Galaxy J7 Duo (2018) : Tra gli smartphone che Lenovo si appresta a lanciare sul mercato troviamo anche il Motorola Moto E5. Scopriamo insieme alcune delle sue presunte feature L'articolo Svelate le presunte feature di Motorola Moto E5 e Samsung Galaxy J7 Duo (2018) proviene da TuttoAndroid.

Sono passati 45 anni dalla prima telefonata cellulare - effettuata da un ingegnere di Motorola : Sono passati 45 anni dalla prima chiamata su rete cellulare, effettuata da un ingegnere di Motorola anche se ci Sono voluti altri 10 anni perché l'innovazione arrivasse sul mercato. L'articolo Sono passati 45 anni dalla prima telefonata cellulare, effettuata da un ingegnere di Motorola proviene da TuttoAndroid.