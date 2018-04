MotoGP | Valentino Rossi distende gli animi | “Guardiamo avanti Parlerò con Marquez? In

MotoGP - Valentino Rossi chiude il caso Marquez : “Quello che dovevo dire l’ho già detto - non perdo tempo” : Valentino Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport prima della conferenza stampa indetta alla vigilia del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non si è voluto pronunciare nuovamente sui noti fatti di Termas de Rio Hondo, quando è stato speronato da Marc Marquez: “Sicuramente adesso dobbiamo pensare a questa gara. Sono passati un po’ di giorni. Quello che dovevo dire e quello che pensavo lo ...

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : 'Pensiamo a questa gara - il mio pensiero l'ho già espresso in Argentina' : OASport risponde presente, dunque, offrendovi la DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi, alla vigilia del GP delle Americhe 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. ...

MotoGP - Valentino Rossi chiude il caso Marquez : “Quello che dovevo dire lo ho già detto - non perdo tempo” : Valentino Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport prima della conferenza stampa indetta alla vigilia del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non si è voluto pronunciare nuovamente sui noti fatti di Termas de Rio Hondo quando è stato speronato da Marc Marquez: “Sicuramente adesso dobbiamo pensare a questa gara. Sono passati un po’ di giorni. Quello che dovevo dire e quello che pensavo lo ...

MotoGP 2018 - GP Austin : la conferenza di Valentino Rossi in LIVE streaming : È possibile seguire la conferenza di Rossi in diretta streaming su skysport.it e sull'app di Sky Sport.

LIVE MotoGP - conferenza stampa Valentino Rossi in DIRETTA Streaming : il Dottore su MotoGP.com : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA conferenza stampa DI Valentino Rossi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA Streaming della conferenza stampa di Valentino Rossi. La vigilia del GP delle Americhe ad Austin sarà caratterizzata dalle parole del ‘Dottore’, che seguiranno di qualche ora quelle di Marc Marquez. Si è parlato tanto dell’incidente che li ha coinvolti a Termas de Río Hondo ma ora saranno loro a commentare ...

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : il Dottore torna a parlare del caso Marquez! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi alla vigilia del GP delle Americhe 2018. Gli strascichi polemici del contatto tra il “Dottore” e Marc Marquez in Argentina ancora non si sono esauriti. Valentino torna a parlare e c’è curiosità su quel che potrà dire relativamente all’accaduto di Termas de Rio Hondo. C’è da aspettarsi ancora benzina sul fuoco o un abbassamento dei ...

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : il Dottore torna a parlare del caso Marquez! : OASport risponde presente, dunque, offrendovi la DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi, alla vigilia del GP delle Americhe 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. ...

MotoGP - Vito Ippolito bacchetta Marquez e Valentino Rossi : “Non è giusto fomentare gli animi dei tifosi” : Siamo alla vigilia del terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP ad Austin (Stati Uniti) ma l’episodio di Termas de Rio Hondo (Argentina), tra Valentino Rossi e Marc Marquez, continua a tenere banco. Non è un caso che oggi il “Dottore” terrà una conferenza stampa straordinaria (ore 21.30 italiane), circa due ore dopo quella con gli altri piloti, per spiegare molto probabilmente le proprie ragioni. Lo stesso farà il grande rivale ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Valentino Rossi parlerà in una conferenza stampa ‘straordinaria’ : Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Johann Zarco, Maverick Viñale, Jack Miller e Alex Rins saranno i piloti presenti nella canonica conferenza stampa di presentazione del GP di Austin (Stati Uniti), terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Come era prevedibile, né Valentino Rossi e né Marc Marquez saranno presenti all’appuntamento classico con la stampa, dopo quanto avvenuto nella domenica di gara in Argentina. C’è però un ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Valentino Rossi - obiettivo dimenticare l’Argentina e tentare l’assalto al podio : “Austin è una pista molto difficile per me e per la M1“. Valentino Rossi ha fotografato alla perfezione la vigilia del GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP. L’avvio di stagione era stato positivo, con il terzo posto in Qatar, poi però in Argentina è finita come tutti ben ricordiamo. Un incidente che il Dottore deve mettersi alle spalle al più presto. Nel pRossimo weekend, infatti, Rossi avrà problemi ben ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Torno dopo una gara difficile - devo migliorare la Yamaha. Austin complicato ma…” : Valentino Rossi è pronto per tornare in pista dopo l’incidente in Argentina e l’arrabbiatura con Marc Marquez, reo di averlo fatto cadere. Il Dottore si lancia verso il GP delle Americhe, il tracciato di Austin potrebbe rivelarsi abbastanza complicato ma il pilota della Yamaha ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco come ha dichiarato alla vigilia: “Tornare in pista dopo una gara difficile, come quella in ...

MotoGP 2018 - GP Austin - Valentino Rossi è pronto : 'Ogni sessione sarà cruciale' : Gara in programma alle 21 in diretta su Sky Sport MotoGP HD , canale 208, . "E' sempre importante ripartire, soprattutto quando veniamo da una gara difficile come quella in Argentina", sottolinea ...

MotoGP - Marc Marquez non parla di Valentino Rossi : “Ad Austin siamo forti - la moto è positiva e il Mondiale è lungo” : Marc Marquez è pronto per tornare in pista dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo e il tanto chiacchierato speronamento ai danni di Valentino Rossi. Il Campione del Mondo va avanti per la sua strada ed è carico per il GP delle Americhe: ad Austin ha vinto nelle ultime cinque occasioni e vuole allungare la sua striscia di successi. L’iberico fa un punto della situazione alla vigilia del weekend ma senza parlare dell’episodio con il ...

MotoGP - Fischiano le orecchie di Valentino Rossi - Agostini durissimo : 'meglio che cambi mestiere se...' : Giacomo Agostini ha parlato nuovamente del contatto tra Marquez e Valentino Rossi, lanciando una frecciatina al pilota della Yamaha LaPresse/Costanza Benvenuti Il Gran Premio s' Argentina ha sollevato ...