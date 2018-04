MotoGp Usa | Iannone | «Quest' anno qui siamo sicuramente più competitivi»

MotoGp Americas : da Roberts a Marquez - quarant'anni di corse in USA : USA terra di conquista per Honda Le ultime 14 gare MotoGP corse negli Stati Uniti sono state vinte tutte dalla Honda: la sequenza è iniziata ad Indianapolis nel 2010 con Pedrosa. Sono seguite tre ...

MotoGp Argentina - Rossi : “Marquez chiede scusa e poi fa uguale. Ho paura a correre con lui - distrugge questo sport” : “Marquez fa quello che vuole, dovrebbe stare lontano da me e non guardarmi più in faccia. Ho paura a correre con lui, distrugge il nostro sport”. Parole di Valentino Rossi nel dopogara del Gp di Argentina, dal quale è stato eliminato dall’ennesima manovra oltre il limite di Marc Marquez quando mancavano tre giri alla fine. Un’entrata scomposta del campione del mondo, sanzionato con una penalità di 30 secondi per ...