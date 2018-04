MotoGP | GP delle Americhe 2018 | orari diretta qualifiche e gara su Sky | TV8 e streaming

MotoGP - Gran Premio Americhe 2018/ Tv8 e Sky : gli orari delle qualifiche e della corsa : MotoGp Austin 2018 diretta tv in chiaro Tv8, orario: si rinnova il duello Rossi-Marquez. Negli Stati Uniti si ripeterà la sfida fra il pilota della Yamaha e il rivale spagnolo su Honda(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:38:00 GMT)

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...

Come vedere in diretta streaming il GP delle Americhe 2018 di MotoGP : Come vedere il Gran Premio delle Americhe 2018 in diretta streaming su SkyGo Su Sky Sport MotoGP sarà possibile seguire in diretta tutto il weekend della corsa: prove libere, qualifiche e gara. Se ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP delle Americhe. Per il “Dottore” una pista poco amica : Se si cerca una piccola “macchia” nella incredibile carriera di Valentino Rossi si fa sempre notevole fatica, ma si potrebbe parlare del Circuito delle Americhe di Austin. Sul tracciato texano, infatti, il “Dottore” non ha mai vinto una gara. Nelle cinque edizioni disputate, anzi, ha sempre visto trionfare il suo grande rivale Marc Marquez, che nel sud degli Stati Uniti appare quasi imbattibile. Sui 5513 metri del ...

La MotoGP pensa al decalogo delle sanzioni ma la realtà è che servirebbe una nuova Race Direction : ... la MotoGP è uno sport o uno spettacolo che deve far discutere e tenere incollate le persone ai teleschermi? Se è ancora uno sport serve una Race Direction forte e soprattutto al di sopra di ogni ...

MotoGP - in arrivo il catalogo delle sanzioni? Dopo la corrida in Argentina si corre ai ripari : I fatti del GP di Argentina, con le note manovre di Marc Marquez che hanno portato a diverse penalità e alla caduta di Valentino Rossi con tanto di polemiche, hanno messo in ulteriore evidenza le lacune della Direzione Corse e di un regolamento MotoGP che ha diversi buchi. L’obiettivo è quello di rendere tutto più chiaro in vista della prossima stagione tanto che la Dorna e la FIM si sono riunite ieri a Madrid per discutere di questo ...

MotoGP Argentina 2018 - il live delle prove libere 3 : Terza sessione sul circuito Termas de Río Hondo. Al comando Marc Marquez. Alta tensione in casa Ducati: Lorenzo attacca Dovizioso. Ottimismo per Rossi Motogp Argentina 2018, orari tv , diretta Sky e ...

MotoGP 2018 - GP Argentina : le emozioni delle ultime tre edizioni : 2017 Marquez parte in fuga dalla pole con un ritmo incredibile, ma è troppo elevato pure per lui: perde l'anteriore dopo aver accumulato 2"2 di vantaggio in tre giri. La caduta lascia Vinales da solo ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : come rivedere la gara? Programma - orari e tv delle differite e repliche su Sky e TV8 : Il GP del Qatar 2018 è stato semplicemente spettacolare e stupendo. Una gara emozionante ha tenuto a battesimo il Mondiale di MotoGP: sorpassi, controsorpassi, duelli corpo a corpo, un arrivo in volata, grandi gioie per l’Italia. Non avete visto la gara oggi pomeriggio perché eravate fuori casa o perché non avete Sky? Nessun problema: potete recuperare lo spettacolo comodamente durante questa sera, comodamente sul divano in una prima ...

MotoGP - Mondiale 2018 : come vederlo in tv? Il calendario delle gare in diretta e in differita su Sky e TV8 : Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del MotoMondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità. Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del campionato di ...

MotoGP Honda - Marquez soddisfatto delle prove in Qatar : TORINO - In Qatar, la Honda e Marc Maquez hanno avuto qualche problema in più durante i test, rispetto alle prove in Thailandia. Il Campione del Mondo ha visto spesso il pilota privato Cal Crutchlow arrivargli davanti nella tabella dei tempi. Marquez però non sembra preoccupato e ostenta sicurezza per la nuova stagione, come ha dichiarato al ...