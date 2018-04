Moto3 | GP Americhe 2018 | sarà ancora Jorge Martin contro Aron Canet? Tocca agli italiani

oasport

(Di giovedì 19 aprile 2018) Terzo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Austin va in scena il GP delle. Inle attenzioni sono tutte per due spagnoli,. Sono stati loro i protagonisti, nel bene e nel male, di questo avvio di stagione, che li vede come principali favoriti per il titolo mondiale. Toccheràrovinargli la festa.VS.il duello principale anche ad Austin. Èa guidare il Mondiale, con 10 punti di vantaggio sul connazionale, proprio per gentile omaggio di quest’ultimo in Argentina. I due partivano affiancati, prima che, dopo il giro di ricognizione, decidesse di rientrare per montare le gomme slick. Una decisione rischiosa, che se solo il pilota del team Gresini avesse anticipato gli avrebbe consentito di giocarsi la vittoria:, infatti, è stato l’unico a sfruttare appieno le gomme da ...