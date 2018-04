Moscabianca Creatività e innovazione dentro uno zaino

gqitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018) Due amici, Giuseppe Negri e Marzio Douglas Scotti, da sempre alla ricerca di unoche soddisfi i loro gusti ed esigenze. Un accessorio che sia pratico ma lussuoso e bello esteticamente, ergonomico, leggero e capiente. Una vera “mosca bianca”. Dopo anni di ricerca, i due decidono di crearlo loro stessi e di fondare un proprio marchio chiamandolo proprio. Uno“fuori dal coro”, mai visto prima. Marzio, che come l’amico ha la passione per i gilet e per il mondo delle due ruote, si cura dell’aspetto del prodotto, disegnandolo lui stesso; Giuseppe, Beppe per gli amici, si occupa del lato comunicazione-marketing. In occasione del Salone del Mobile di Milano e del Fuorisalone, (il marchio è presente con un corner presso il God Save The Food di via Tortona 34) abbiamo rivolto alcune domande a Beppe. Quali sono le caratteristiche del vostroe perché è diverso ...