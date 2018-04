Morto Marco Garofalo | coreografo di Amici di Maria De Filippi nell’edizione di Elena

Marco Garofalo è Morto : lutto per Amici di Maria De Filippi : Amici di Maria De Filippi: è morto il coreografo Marco Garofalo È morto Marco Garofalo nella notte tra il 18 e 19 aprile a Roma. Ballerino e coreografo italiano, da novembre 2009 lavorava come docente di danza moderna nel programma di Amici di Maria De Filippi. Da quasi trent’anni lavorava come coreografo per show televisivi. La sua prima esperienza fu Lascia o raddoppia?, l’edizione condotta da Bruno Gambarotta e Lando Buzzanca, ...

Amici in lutto - è Morto il coreografo Marco Garofalo : Si è spento nella notte del 19 aprile il ballerino e coreografo Marco Garofalo. Aveva 62 anni e dal 2009 era uno dei professori di danza per Amici di Maria De Filippi dove rimase per due anni per poi ritornare per una sorta di stage speciale con gli allievi nel 2018. Marco Garofalo, la carriera Nato a Roma nel 1956, il 14 agosto, Marco Garofalo aveva dovuto rinunciare alla sua prima passione, il calcio, ed a una promettente carriera sportiv a ...

