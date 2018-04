Morte in Italia Meridionale Si muore di più nel sud del nostro paese | +5-28% di tumori

Borgonzoni minacciata di Morte "Razzista di m... - finisci appesa" Lega - esclusiva Affaritaliani.it : Minacce di morte alla neosenatrice Lucia Borgonzoni della Lega, apparse via facebook il 13 aprile scorso: “Sei una razzista di merda tu devi finire come il tuo amico appesooooooooo”. Queste le parole scritte da tal Cippo Sunrise. E ancora... Segui su Affaritaliani.it

“Rachida – Un’apostata in Italia” di Souad Sbai : la conversione che porta alla Morte : “Esattamente così mi sentivo, vale a dire sola, vuota e impotente davanti alla realtà irreparabile di un fatto compiuto, e il fatto in questione si poteva riassumere così: una donna marocchina, madre di due bambine, massacrata dal marito a colpi di martello, giaceva abbandonata in un gelido obitorio. Vi giaceva ormai da otto giorni, come […]

“Rachida – Un’apostata in Italia” di Souad Sbai : la conversione che porta alla Morte : “Esattamente così mi sentivo, vale a dire sola, vuota e impotente davanti alla realtà irreparabile di un fatto compiuto, e il fatto in questione si poteva riassumere così: una donna marocchina, madre di due bambine, massacrata dal marito a colpi di martello, giaceva abbandonata in un gelido obitorio. Vi giaceva ormai da otto giorni, come […]

“Rachida – Un’apostata in Italia” di Souad Sbai : la conversione che porta alla Morte : “Esattamente così mi sentivo, vale a dire sola, vuota e impotente davanti alla realtà irreparabile di un fatto compiuto, e il fatto in questione si poteva riassumere così: una donna marocchina, madre di due bambine, massacrata dal marito a colpi di martello, giaceva abbandonata in un gelido obitorio. Vi giaceva ormai da otto giorni, come […]

Barcellona : giallo per la Morte di un italiano : giallo a Barcellona per il decesso di un cameriere italiano di 34 anni, originario di Uri, centro di tremila abitanti in provincia di Sassari, in Sardegna.Francesco Masia, questo il nome dell'uomo, viveva e lavorava a Barcellona da otto anni. Ieri sera è stato trovato morto ma le cause e le circostanze del decesso sono ancora tutte da appurare.Il giovane secondo i media locali alcuni giorni fa sarebbe rimasto coinvolto in una rissa. Non è ...

“Rachida – Un’apostata in Italia” di Souad Sbai : la conversione che porta alla Morte : “Esattamente così mi sentivo, vale a dire sola, vuota e impotente davanti alla realtà irreparabile di un fatto compiuto, e il fatto in questione si poteva riassumere così: una donna marocchina, madre di due bambine, massacrata dal marito a colpi di martello, giaceva abbandonata in un gelido obitorio. Vi giaceva ormai da otto giorni, come […]

Morte in culla per 300 bimbi l’anno in Italia : Ogni anno in Italia circa 300 bambini entro il primo anno di vita sono vittima della cosiddetta ‘Morte in culla’, Sids (Sudden Infant Death Syndrome). Un dato da prendere con le molle, non facile da ricostruire visto che e’ ricavato da una diagnosi presuntiva che esige l’intervento di piu’ soggetti – dai pneumologi, ai medici legali, alle forze dell’ordine – ma piu’ che utile per tenere alta ...

La misteriosa Morte di Wilma Montesi - la ragazza che cambiò la storia d’Italia : Il 9 aprile 1953 una giovane donna viene trovata cadavere sulla riva di Torvajanica. La sconosciuta è Wilma Montesi, aspirante attrice romana. Il suo caso sta per diventare il primo scandalo del governo democristiano di De Gasperi.Continua a leggere

“Rachida – Un’apostata in Italia” di Souad Sbai : la conversione che porta alla Morte : “Esattamente così mi sentivo, vale a dire sola, vuota e impotente davanti alla realtà irreparabile di un fatto compiuto, e il fatto in questione si poteva riassumere così: una donna marocchina, madre di due bambine, massacrata dal marito a colpi di martello, giaceva abbandonata in un gelido obitorio. Vi giaceva ormai da otto giorni, come […]

Rachida – Un’apostata in Italia di Souad Sbai : la conversione che porta alla Morte : “Esattamente così mi sentivo, vale a dire sola, vuota e impotente davanti alla realtà irreparabile di un fatto compiuto, e il fatto in questione si poteva riassumere così: una donna marocchina, madre di due bambine, massacrata dal marito a colpi di martello, giaceva abbandonata in un gelido obitorio. Vi giaceva ormai da otto giorni, come […]

Rita Dalla Chiesa / Dopo la Morte di Fabrizio Frizzi torna a Ieri - oggi italiani : Ospite del Maurizio Costanzo Show, Rita Dalla Chiesa ha chiarito il suo rapporto con Carlotta Mantovan, che sente tutti i giorni Dopo la morte di Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - il commento definitivo di Filippo Facci : 'Cosa mi ha fatto capire la sua Morte sull'Italia e sulla tv' : Sono i soli che si sono interrogati dopo il clamore suscitato dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma non sono dei sociologhi: 'Per i disastri, quelli veri, neanche un post o un lutto', 'non vedo tutto ...

“Soltanto un’influenza - vada a casa”. L’errore choc dei medici : un caso italiano - andato in scena a Firenze - che ha fatto infuriare i social. Una Morte assurda a solo 11 anni : Un caso che aveva fatto discutere e infuriare gli utenti italiani, una morte assurda e drammatica che poteva essere evitata e che invece, purtroppo, è avvenuta sotto gli occhi di genitori disperati che hanno visto morire la loro piccola per un grave caso di malasanità. Una vicenda che ora è arrivata alla sua conclusione, dopo una battaglia condotta nelle aule di tribunale. Due medici già condannati in via definitiva per omicidio colposo ...

Italiana picchiata a Morte per gelosia? Testimonianze choc a Le Iene - video Video : Era finita nel mirino di una gang di ragazzine per questioni razziali ed aveva chiesto disperatamente aiuto perché temeva per la sua incolumita'. L’appello di Mariam Mustapha [Video] è caduto nel vuoto e la diciottenne italo egiziana è deceduta il 14 marzo per le conseguenze di un vile pestaggio subito il 20 febbraio. La giovane si era trasferita da Ostia a #Nottingham per esigenze di studio e il giorno dell’aggressione aveva appreso di essere ...