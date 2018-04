Monza | spara alla moglie per strada e si costituisce | gravissima la donna

Monza - spara in strada alla moglie e poi si costituisce ai carabinieri. La donna è in gravissime condizioni : Ha sparato alla moglie e poi si è costituito nella caserma dei carabinieri di Seveso. È successo a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. Secondo le prime informazioni, la donna è stata raggiunta dai proiettili del marito mentre stava camminando per strada. Ancora ignote le cause del gesto. La 35enne è stata subito trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza, ma le sue condizioni appaiono disperate. L'articolo Monza, spara in strada alla ...