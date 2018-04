Montecarlo | Thiem ferma la corsa di Djokovic Avanti Nadal | Goffin e Zverev Seppi ko

Tennis - Montecarlo : Thiem stoppa Djokovic negli ottavi - avanti Nadal : avanti Nadal - Continua spedita la marcia di Rafael Nadal, numero uno del mondo. Il fuoriclasse maiorchino e campione in carica, che punta all'undicesimo trionfo dopo gli otto di fila tra il 2005 ed ...

Atp Montecarlo - Djokovic ko agli ottavi contro Thiem : ROMA - Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Novak Djokovic al Masters 1000 di Montecarlo, terzo della stagione e primo sulla terra battuta. Il serbo ex numero 1 del mondo è stato sconfitto per 6-7 , 2-7, , 6-2, 6-3 dall'austriaco Dominic Thiem , testa di serie numero 5. Si qualifica per i quarti di finale anche il bulgaro Grigor Dimitrov testa di serie numero 4 ...

ATP Montecarlo 2018 : Djokovic e Nadal agli ottavi. Per Nole ora c'è Thiem. Tutti i risultati : ... domenica 22 aprile ore 14.30 - Finale , dalle 14 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 17 "Studio Tennis", L'evento monegasco verrà trasmesso in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD ; i ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di martedì 17 aprile. Thiem salva un match point e passa il turno. Avanti anche Zverev e Dimitrov - fuori Pouille : Terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi sono cominciati i match di secondo turno. Ha rischiato molto ma si è salvato Dominic Thiem, impegnato contro il russo Andrey Rublev. È stato un match duro e lottato punto su punto, con tutti e tre i set risolti in volata. L’austriaco è stato a un passo dal baratro nel terzo, sotto 5-4 e servizio per il suo avversario, il quale è arrivato pure a match point prima di perdere dieci dei ...