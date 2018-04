Montecarlo | Nadal ai quarti di finale

Atp Montecarlo - Nadal e Gasquet volano ai quarti : Montecarlo , MONACO, - Continua spedita la marcia di Rafael Nadal , numero uno del mondo e del seeding, al 'Rolex Monte Carlo Masters', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel ...

Tennis - Montecarlo : Thiem stoppa Djokovic negli ottavi - avanti Nadal : avanti Nadal - Continua spedita la marcia di Rafael Nadal, numero uno del mondo. Il fuoriclasse maiorchino e campione in carica, che punta all'undicesimo trionfo dopo gli otto di fila tra il 2005 ed ...

Diretta/ Atp Montecarlo 2018/ Live Seppi Nishikori (0-5) streaming video e tv : Nadal vola ai quarti : Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: il nostro Andreas Seppi affronta Kei Nishikori, Djokovic viene eliminato da Thiem mentre volano ai quarti Sasha Zverev e Dimitrov(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Diretta/ Atp Montecarlo 2018/ Live Seppi Nishikori streaming video e tv : Djokovic eliminato - ora c'è Nadal! : Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: il nostro Andreas Seppi affronta Kei Nishikori, Djokovic viene eliminato da Thiem mentre volano ai quarti Sasha Zverev e Dimitrov(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:04:00 GMT)

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : i risultati di mercoledì 18 aprile. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Seppi unico superstite azzurro : Si è definito, al termine di questa giornata, il quadro degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca poche sorprese. C’era attesa per l’esordio di Rafael Nadal, 10 volte vincitore nel Principato. Ebbene, il n.1 del mondo non ha deluso infliggendo un secco 6-1 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking) in 1 ora e 19 minuti di partita. Un incontro ben gestito dall’iberico, mai in ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : i risultati di mercoledì 18 aprile. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Seppi l’unico superstite azzurro : Si è definito, al termine di questa giornata, il quadro degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca poche sorprese. C’era attesa per l’esordio di Rafael Nadal, 10 volte vincitore nel Principato. Ebbene, il n.1 del mondo non ha deluso infliggendo un secco 6-1 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking) in 1 ora e 19 minuti di partita. Un incontro ben gestito dall’iberico, mai in ...

ATP Montecarlo - Nadal e Djokovic si qualificano agli ottavi : L'ex n.1 del mondo affronterà agli ottavi l'austriaco Dominic Thiem . Altri risultati di secondo turno: Philipp Kohlschreiber , Ger, b. Albert Ramos-Vinolas , Esp, 15, 6-4 6-2, Richard Gasquet , Fra, ...

Montecarlo - Seppi e Nadal agli ottavi : Tutto facile per Rafael Nadal: lo spagnolo n.1 del mondo, al suo esordio nel torneo e a caccia del suo undicesimo titolo nel Principato, ha facilmente disposto per 6-1 6-3 dello sloveno Aljaz Bedene.

ATP Montecarlo 2018 : Djokovic e Nadal agli ottavi. Per Nole ora c'è Thiem. Tutti i risultati : ... domenica 22 aprile ore 14.30 - Finale , dalle 14 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 17 "Studio Tennis", L'evento monegasco verrà trasmesso in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD ; i ...

DIRETTA / Atp Montecarlo 2018 - Seppi Garcia (4-6) streaming video e tv : Djokovic ok - in campo Nadal! : DIRETTA Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: orario delle partite che si giocano mercoledì 18 aprile nel torneo di tennis del Principato. In campo Cecchinato, Nadal e Djokovic(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:28:00 GMT)

Tennis - Nadal a Montecarlo per fare 11 e rimanere primo : L'11 gennaio 1998 il giovanissimo Lleyton Hewitt, numero 550 del mondo, vinse nella sua città di Adelaide battendo in finale Jason Stoltenberg per 2-6 6-3 7-6. 32 - la classifica record di Pablo ...

Nadal cerca un'altra tempesta perfetta a Montecarlo. Zverev - Lendl nuovo coach? : Zverev non si sbilancia troppo sul tennis giocato, ma è lapidario quando è incalzato sull'argomento coach : 'Ho già il miglior coach del mondo. Mio padre ha tirato su due top 30, con stili diversi, e ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : analisi del tabellone. Djokovic sulla strada di Rafael Nadal. Fognini ‘vede’ Zverev : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno: l’iberico Nadal, numero uno del seeding, ha dalla sua parte ...