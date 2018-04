Mondo TV entra nel gruppo di produzione per nuova serie trasmessa nel mondo

“Prima di farlo…”. Quando Ilary entra in studio è il caos. “Il tuo fisico…”. La Blasi si è presentata così a “Le Iene” e ha scatenato il finiMondo. Tutti si sono soffermati su quel particolare che sta ancora facendo discutere. Anche voi? : Mercoledì 11 aprile è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. La puntata precedente era stata quella di domenica che aveva visto l’assenza di Nadia Toffa che aveva fatto sapere al pubblico di essere troppo provata dalle cure. La giornalista – che poi è stata tempestata di messaggi da fan troppo curiosi che volevano sapere di più sulla malattia e sul percorso da fare – ha detto però che non mAncherà alla puntata di domenica prossima. Noi ...

CCN : Saverio RaiMondo torna su Comedy Central. Cast fisso di comici e interviste fake a Berlusconi e Andreotti : CCN, Comedy Central News Saverio ma giusto. Alcuni lo giudicano oltremodo irriverente, troppo dissacratorio, ma quella sua satira – maturata nel mondo della stand up Comedy – Saverio Raimondo l’ha resa un marchio di fabbrica. Da venerdì 13 aprile alle 23.00, il comico tornerà su Comedy Central (canale 124 di Sky) con la quarta stagione del suo CCN (Comedy Central News), un late show dichiaratamente ispirato ai modelli ...

Fisco - tutti i servizi web entrano a far parte del Mondo SPID : Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale diventa è ancora più semplice grazie al Sistema Pubblico di Identità Digitale

Il giro del Mondo in Ducati Scrambler per entrare nel Guinness World Record : Il 3 aprile ha preso il via da Londra l'avventuroso viaggio del ventiduenne britannico Henry Crew, che tenterà di percorrere 35.000 miglia in sella ad un Scrambler Desert Sled...

Di Maio entra alla Camera e scherza con il cronista : 'Il Mondo finisce qui' : Il leader del Movimento 5 Stelle è al lavoro negli uffici del gruppo M5s alla Camera in vista delle consultazioni che cominceranno al Quirinale mercoledì prossimo e soprattutto in prospettiva del ...

Icardi messaggio dall'Argentina : "il centravanti d'area più forte al Mondo è lui" : Il più forte al mondo nei sedici metri L'attaccante dell'Inter viene definito come " il più importante nove puro e giocatore d'area del mondo Senza dubbio Icardi è molto di più un attaccante che un ...

Arabia - "superare" il petrolio con la centrale solare più grande del Mondo : MILANO - Un anno fa, proprio di questi tempi, aveva annunciato un investimento da 50 miliardi per ridurre la dipendenza dal petrolio, puntando a produrre il 10 per cento del fabbisogno nazionale ...

Denis Verdini : “Siamo entrati in un Mondo nuovo. Il Nazareno è fallito - ma da lì si dovrebbe ripartire” : “Siamo entrati in un mondo nuovo e inesplorato”. “Il Nazareno è fallito, ma da lì si dovrebbe ripartire”. “Servirebbe coraggio e non so se Berlusconi e Renzi ne avranno ancora”. Il giorno dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato parla l’ex pontiere del patto tra l’ex Cavaliere e l’ex segretario dem, il plurimputato Denis Verdini, condannato il 16 marzo scorso per finanziamento ...

Elite Model Look - al via i casting per entrare nel Mondo della moda : Un trampolino unico per entrare nel mondo della moda E' proprio grazie al concorso Elite Model Look che hanno preso il via le carriere di alcuni dei più interessanti volti femminili e maschili del ...

Da L'amica geniale a SKAM Italia : TIMvision entra nel Mondo delle produzioni originali : TIMvision afferma la sua posizione nel mercato Italiano dei servizi di video in streaming entrando nel vivo della produzione cinematografica e televisiva, e lanciando oggi le prime opere frutto di importanti accordi con alcuni dei principali player del settore , tra questi ...

Tim - TimVision entra nel Mondo delle produzioni TV : Ma TimVision è tra i protagonisti anche di uno dei progetti più attesi della prossima stagione televisiva, 'L'amica geniale', tratto dai romanzi di Elena Ferrante best seller nel mondo. E' una serie ...