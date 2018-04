Molly’s Game | la recensione dell’esordio alla regia di Aaron Sorkin

Molly’s Game - il film imperdibile sulla regina del poker : In piena era di rivendicazioni femminili e femministe c’è un film più contemporaneo di Molly’s Game? Probabilmente no. La storia – vera, tratta dall’ominimo libro di memorie edito in Italia da Rizzoli – della donna che ha messo in ginocchio gli uomini più potenti di Hollywood e non solo. La regina del poker, la cui corte (lussuose suite di alberghi esclusivi) pullulava di divi, miliardari, campioni sportivi, rockstar, ma anche uomini d’affari di ...