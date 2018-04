wired

: Molly’s Game, il film imperdibile sulla regina del poker - antocalderone : Molly’s Game, il film imperdibile sulla regina del poker - MilanoCitExpo : Molly’s Game, il film imperdibile sulla regina del poker #DipartimentoInnovazioneTecnologia - scoopscoop6 : Molly’s Game, il film imperdibile sulla regina del poker -

(Di giovedì 19 aprile 2018) In piena era di rivendicazioni femminili e femministe c’è unpiù contemporaneo di? Probabilmente no. La storia – vera, tratta dall’ominimo libro di memorie edito in Italia da Rizzoli – della donna che ha messo in ginocchio gli uomini più potenti di Hollywood e non solo. Ladel, la cui corte (lussuose suite di alberghi esclusivi) pullulava di divi, miliardari, campioni sportivi, rockstar, ma anche uomini d’affari di dubbia provenienza (la mafia russa, per esempio). È la storia di Molly Bloom, nome preso in prestito dall’Ulisse di Joyce per una ragazzina senza eroi che sogna una carriera olimpionica come suo fratello. Addestrata da un padre rigido, prestazionista e pretenzioso – Kevin Costner in una delle migliori interpretazioni degli ultimi anni – diventa sciatrice olimpionica malgrado un grave problema alla schiena, fino al ritiro forzato a ...