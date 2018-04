Mirco Pio Coniglio ai Knock Out con La descrizione di un attimo conquista Renga tra

optimaitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018)PioaiOut con Ladi undei Tiromancinoe vola in semifinale.Un team quello didefinito il "gruppo del drago", composto da Antonello Carozza, Vigirnia Mellino,Pioe Giovanni Saccà, che si sono sfidati durante il primo appuntamento con iOut di The Voice giovedì 19 aprile.Il primo a salire sul palco è Antonello Carozza che ha cantato Castle On The Hill di Ed Sheeran. Al termine dell'esibizione, il coach ha commentato la sua performance in maniera del tutto positiva: "Ho alzato lasticella per metterti in difficoltà, mi convinci sempre e sai fare il tuo mestiere". Il secondo talento a calcare il palco di The Voice per il teamè Virginia Mellino, che si è cimentata in un difficile brano di Elle King quale Ex's & Oh's. La grinta e l'energia della giovane cantante hanno convinto la giuria ...