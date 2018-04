Milano Design Week 2018 - Riflettori puntati sullAlpine A110

quattroruote

(Di giovedì 19 aprile 2018) In occasione della, l'Alpine ha scelto la suggestiva location del Magna Pars, nel quartiere Tortona, ovvero la zona di maggior fermento durate lintero periodo del Fuorisalone, per esporre la nuova. Lobiettivo è far conoscere la filosofia stilistica che anima il proprio marchio ai numerosi visitatori della manifestazione meneghina, anche ai non appassionati delle quattro ruote. Partenza positiva. Particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto, lauspicio di Antony Villain, direttore deldi Alpine, è che anche questa vettura possa diventare un classico tra cinquantanni, proprio come la berlinetta. In attesa di scoprire il verdetto sancito dal tempo e dal pubblico, lesordio commerciale lascia ben sperare: i 1.955 esemplari della Première Edition sono andati sold out nei primi cinque giorni di prevendita. Prodotta nel rinnovato impianto ...