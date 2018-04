Milano Design Week 2018 - Fifth Ring | il quinto anello all' Audi City Lab

quattroruote

: Ambulatorio e sala d'aspetto mobili per offrire assistenza sanitaria ovunque ce ne sia bisogno: ‘Health Box – Artic… - emergency_ong : Ambulatorio e sala d'aspetto mobili per offrire assistenza sanitaria ovunque ce ne sia bisogno: ‘Health Box – Artic… - ComuneMI : Aperto il #SalonedelMobile a @FieraMilanoSpa e in città sono iniziati gli eventi del #Fuorisalone. È cominciata la… - RaiNews : Al via il #SalonedelMobile: Milano protagonista mondiale del design e dell'arredo. I numeri di questa edizione ?… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) L'torna ain grande stile per la, kermesse per la quale la Casa è passata da quattro a cinque anelli. In occasione della settimana meneghina il marchio tedesco ha realizzato una particolare installazione, il, ovvero un, gigantesco,sospeso all'interno dell'Lab nella corte di Corso Venezia 11. L'imponente cerchio luminoso sviluppato da Mad Architects e Artemide ha un diametro di circa 19 metri e riflette la propria luce su una superficie di 1.350 metri quadri di specchi d'acqua. A, però,non è soloLab: durante la settimana della Casa dei Quattro Anelli è infatti presente con delle installazioni anche all'interno dell'Università degli Studi e in Via Montenapoleone dove è esposta la scultura Light Motion creata con la concept AIcon come modello d'ispirazione. Ideas drive the future. Il ...