Milano-Bicocca partecipa al progetto europeo SIGN HUB | cosa cambia per le lingue dei segni

Università degli Studi di Milano-Bicocca : cure appropriate e nuove soluzioni manageriali in ambito sanitario : CRIET Incontra è l'attività del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio che si propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo ...

Cure appropriate e nuove soluzioni manageriali in ambito sanitario : un convegno all’Università di Milano-Bicocca : Un convegno dedicato alla ricerca di nuove risposte alla maggiore incidenza di malattie croniche legate all’allungamento delle prospettive di vita e alla razionalizzazione della spesa sanitaria: “Hub & Spoke – appropriatezza della cura e nuove soluzioni manageriali in sanità” è il prossimo appuntamento promosso da CRIET Incontra e si svolgerà mercoledì 18 aprile dalle ore 9,40 nella Sala Rodolfi dell’Università di Milano-Bicocca. IL convegno ...

'Oceani di plastica e ghiaccio' - focus a Milano-Bicocca : Roma, 27 mar. - (AdnKronos) - Un’emergenza per l’ambiente e per la salute. Una sfida per il futuro del Pianeta. L’inquinamento del mare causato dalla plastica è il focus del convegno di giovedì 29 marzo, all’Università di Milano-Bicocca: “Oceani di plastica e di ghiaccio. Un viaggio attraverso racco

Milano : installazione 'nell’aperto' di Pauciulo esposta in università Bicocca (2) : (AdnKronos) - L’installazione, che, per volontà del gruppo, sarà pubblicamente fruibile in ateneo, appartiene al progetto artificial creatures, che Antonio Pauciulo così sintetizza in catalogo: “Il lavoro ‘nell’aperto’ è una metafora del mondo dell’uomo, un mondo dove ogni cosa è definita e distinta

Un CoderBot tutto da scoprire : appuntamento con il robot per la didattica interattiva dell’Università di Milano-Bicocca : CoderBot, il robot per la didattica interattiva dell’Università di Milano-Bicocca, vi aspetta a La Feltrinelli di Piazza Piemonte, domenica 11 marzo, dalle 11 alle 13, per un laboratorio alla scoperta delle sue funzioni, tra gioco e informatica. Il piccolo robot può essere facilmente programmato dai bambini. Ha una telecamera, sensori di distanza, microfono e altoparlante. Si muove e può parlare. Bambini dai cinque anni in su, ragazzi e famiglie ...

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto ‘Unire’ : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – capofila di un progetto contro la Violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Unire, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri ‘ Dipartimento per le Pari opportunità, per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della Violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la ...

Giornata Internazionale della donna : Milano-Bicocca capofila del progetto UNIRE contro la violenza e il femminicidio : capofila di un progetto contro la violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto UNIRE, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la durata di 18 mesi. Il titolo del progetto è UNIRE, ...

Artico a Milano - viaggio interattivo dalla Bicocca al Polo Nord : Milano, 7 mar. (AdnKronos) - Un’esplorazione interattiva alla scoperta dell’Artico dedicata alle scuole e al territorio. In occasione delle celebrazioni per il Ventennale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Ateneo ospita la mostra 'Artico – viaggio interattivo al Polo Nord', ideata e re