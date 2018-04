Milan | Champions addio | ora bisogna guardarsi alle spalle

Milan - Gattuso : “Champions? Guardiamoci le spalle” : “Sappiamo da dove siamo partiti, so i sacrifici che abbiamo fatto per raggiungere le vittorie e dobbiamo stare attenti a quelle dietro. Lo sappiamo da molto tempo”. Così Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, sulle ormai sfumate possibilità di agguantare un posto in Champions League, sigillata dal pari a Torino. “In questo momento la condizione fisica non è delle migliori, dobbiamo correggere gli errori che facciamo perché a ...

Torino-Milan in tv - dove vedere la diretta streaming : Gattuso ultima chiamata Champions : Federica Fontana tifosa vip del Milan Senza vittorie da un mese i rossoneri fanno visita ai granata di Mazzarri nel turno infrasettimanale di serie A questa sera: probabili formazioni Torino-Milan in ...

International Champions Cup 2018 - presenti Juventus - Roma - Inter e Milan : il calendario : 27 gare in 22 città di tutto il mondo, una sola vincitrice globale tra America, Europa e Singapore e Europa. Una serie di grandi amichevoli per testare anche il livello e la condizione delle squadre ...

Il Milan sfida il Barcellona nell’International Champions Cup 2018 : I rossoneri saranno della competizione anche quest'anno. Tutte le gare si disputeranno negli USA: la prima contro il Manchester United di Josè Mourinho. L'articolo Il Milan sfida il Barcellona nell’International Champions Cup 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Bonucci : 'Champions non è utopia. Juve vincente in Europa senza di me? Duro colpo' : "Voto alla stagione del Milan fino a questo momento? Sei e mezzo. L'obiettivo era tornare in Champions sì, le aspettative erano quelle a inizio campionato, ho accettato questa sfida con questo sogno ...

Verso la Champions League 2018/2019 : pari Milan e Roma - vince la Juventus Video : 2 Con la 32^ giornata in archivio e pensando gia' al turno infrasettimanale, in questo weekend hanno deluso le squadre lottatrici per il quarto posto, riservato alla qualificazione ai gironi della prossima edizione della Uefa Champions League. Alle 15 il #Milan ha giocato in casa contro il Napoli ed ha pareggiato 0-0 in un match piuttosto equilibrato tra le due parti. Gattuso, privo del capitano Leonardo Bonucci a causa della ...

Verso la Champions League 2018/2019 : pari Milan e Roma - vince la Juventus : Con la 32^ giornata in archivio e pensando già al turno infrasettimanale, in questo weekend hanno deluso le squadre lottatrici per il quarto posto, riservato alla qualificazione ai gironi della prossima edizione della Uefa Champions League. Alle 15 il Milan ha giocato in casa contro il Napoli ed ha pareggiato 0-0 in un match piuttosto equilibrato tra le due parti. Gattuso, privo del capitano Leonardo Bonucci (a causa della squalifica per somma ...

Milan - Bonucci a Tiki Taka : Real Madrid-Juventus - il commento su Buffon e la promessa in caso di Champions : La stagione con la maglia del Milan ed un commento sulla Juventus, ospite di ‘Tiki Taka’ il difensore Leonardo Bonucci dà importanti indicazioni: “In Europa è stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juventus perché fare tre gol al Bernabeu non è una cosa da tutti i giorni – ha spiegato Bonucci – Poi c’è stato questo episodio dubbio nel finale, ma hanno dimostrato di essere ...

Calendario volata Champions League - le partite e le date di Inter - Roma - Lazio - Milan. Programma e orari : Lazio, Roma, Inter, Milan: quattro squadre in lotta per due posti nella prossima Champions League a cui sono già qualificate Juventus e Napoli. Biancocelesti e giallorossi appaiati al terzo posto con 61 punti, una lunghezza di vantaggio sull’Inter e ben 8 sui rossoneri che comunque rimangono ancora in lizza. Mancano sei giornate al termine della Serie A e si preannuncia un finale di campionato davvero scoppiettante. Si riparte dal turno ...

Milan - Abbiati : “nella Champions League continuiamo a crederci” : “Fino a che la matematica non ci dà sconfitti, nella Champions League continuiamo a crederci. Comunque dobbiamo difendere la nostra posizione. Affrontiamo una squadra fortissima ma conosciamo il nostro valore e ce la giocheremo alla pari col Napoli”. Così il club manager rossonero, Christian Abbiati, prima di Milan-Napoli. Abbiati, ex portiere, ha anche parlato del confronto tra Donnarumma e Reina, “Sono due grandissimi numeri ...

Milan-Napoli - Gattuso : 'Orgoglioso della squadra. Champions difficile' : Ora penso a Donnarumma che, come detto in conferenza, ha tutto per diventare il più forte al mondo, deve interpretare il ruolo in maniera perfetta, moderna. Ha tutte le potenzialità per farlo", le ...

Milan - Gattuso : 'Bene con il Napoli - ma troppo distanti dalla Champions' : 'Siamo contenti, sapevamo che avremmo dovuto concedere qualcosa perché il Napoli è molto forte. Siamo sulla strada giusta ma questa gara ci può far alzare l'asticella, mi è piaciuto molto l'...

Milan - Gattuso : "Orgoglioso - ma la Champions è difficile" : Ultime battute sul mercato: "Reina? L'ho visto bene, ma io oggi ho Donnarumma che può diventare il portiere più forte del mondo. Se poi dovesse arrivare, accoglierò Reina a braccia aperte". Gasport

Fassone : "Se il Milan non va in Champions non è una catastrofe" : Ai microfoni di Premium Sport, Fassone ha dichiarato: 'Un anno di Milan? Lo definirei scegliendo il titolo del film L'anno del dragone. Quello che mi rende soddisfatto dal punto di vista sportivo è ...