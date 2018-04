Mike Ybarra ricorda Ryse | Son of Rome con una foto e i fan chiedono un secondo episodio

eurogamer

(Di giovedì 19 aprile 2018) Sono passati parecchi anni dall'uscita di: Son of, il titolo di Crytek fu uno dei giochi di lancio di Xbox One e, fino ad oggi, non si è mai concretizzata la possibilità di sviluppare un sequel.In molti ricorderanno il gioco con protagonista Marius e, a quanto pare, anchedi Microsoft ha volutore: Son ofpubblicando unadella statua su Twitter che ritrae l'eroe dell'avventura.Dopo la pubblicazione dell'immagine i fan si sono subito chiesti se ci fossero novità in arrivo, maha spento ogni speranza rispondendo che si trattava "solo di una statua nell'edificio 37, dove ero stamattina per del lavoro con la stampa".Read more…