Migranti | Bonino | “Non è priorità dei partiti Dai vincitori poca umanità | ma dubito

ilfattoquotidiano

: #Migranti, #Bonino bacchetta il #Pd e attacca M5S-Lega: “Poco umani” - Agenzia_Dire : #Migranti, #Bonino bacchetta il #Pd e attacca M5S-Lega: “Poco umani” - cxrla : RT @nelloscavo: Retweeted Sergio Scandura (@scandura): #Migranti ??Ora in onda, in diretta fm su @RadioRadicale dal Senato, la conferenza s… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Sue integrazione “già oggi vedoattenzione, ma stando a quanto hanno detto e praticato in campagna elettorale” da M5s e Lega, “con slogan tipo ‘Prima gli italiani’, non è che ci sia poi una prospettiva di attenzione ad una maggiore integrazione”. Così Emma, leader di +Europa, a margine di una conferenza stampa sulla campagna ‘Welcoming Europe‘. “Un’intesa Pd-M5S per fronteggiare al meglio l’emergenza migratoria? Non so, se guardo francamente i programmi, la questione migratoria non nei termini di sicurezza, ma di integrazione, non era poi ladi molti” L'articolo: “Non èdei. Dai, maanche con intesa Pd-M5s” proviene da Il Fatto Quotidiano.