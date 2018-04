Michael Bublé e Luisana Lopilato | ballando a Buenos Aires

vanityfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - LuisaRock2 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - DeborahPozzi : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Fenji_Tomlinson : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 19 aprile 2018) La felicità è tornata., 42 anni, e, 30, hanno un doppio motivo per festeggiare. Il primogenito Noah, 4 anni, sta bene, dopo la diagnosi più difficile, un cancro, che aveva sconvolto la loro vita nel 2016, e c’è un terzo figlio in arrivo. Una femmina, dicono i giornali argentini, patria di lei. LEGGI ANCHEHarry e Meghan, la luna di miele sarà in Namibia Così, dopo aver tirato il fiato, l’attrice e modella e il cantante canadese ballano abbracciati nella notte di. È una serata importante per, emozionata sul red carpet del nuovo film, Perdida, e il marito è al suo fianco. Il pancione, quello del sesto mese, si intravede già. E non manca nemmeno il bacio, davvero raro per due riservati come loro, nel bel mezzo del tappeto rosso. Una tale felicità, si sa, è difficile da nascondere. LEGGI ANCHEFedez e l'emozione di un padre: ...