Mia sorella Meghan non mi ha invitato alle nozze Vuole spacciarsi per Diana | ma

huffingtonpost

: 'Questa è la storia vera mia e di mia sorella Tati. Avevo 4 anni e siamo state deportate' Il #13aprile in anteprima… - Raiofficialnews : 'Questa è la storia vera mia e di mia sorella Tati. Avevo 4 anni e siamo state deportate' Il #13aprile in anteprima… - raggidifiori : Raga mia sorella occupa tutto il tempo la tv perché deve vedere once upon a time o the originals e a me quelle serie fanno cagare stoppatela - Serena_M86 : Grazie per la solidarietà di ieri. Mi sono tirata su quando, per l’ennesima volta, mi hanno chiesto se io e mia sor… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Tra i membri della famiglia Markle non scorre buon sangue. L'ultimo attacco alla futura sposa di Harry arriva nuovamente da una persona a lei un tempo vicina: il fratello Thomas accusa l'attrice di esser stata accecata dalla fama, di aver dimenticato le sue radici e per questo abbia deciso di non invitarlo al matrimonio."A Meg piace dipingere se stessa come una filantropa, una persona caritatevole, ma non è nulla di tutto questo per la sua famiglia", ha dichiarato in un'intervista al Mirror, "Sta mostrando la miglior prova di recitazione della sua vita. È falsa. Da quando è entrata a Hollywood è una persona diversa, ha chiaramente dimenticato le radici. Forse la sua vera famiglia la imbarazza". E ancora: "Ho letto cheessere come, lei era adorata in tutto il mondo, amata per le giuste ragioni. Non penso succederà anche a, non ...