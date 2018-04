Meteo - caldo anomalo in mezza Europa. Temperature estive in Italia : Meteo, caldo anomalo in mezza Europa. Temperature estive in Italia La presenza di un vasto anticiclone favorirà la persistenza del caldo, con picchi di 26-28° il prossimo week end nelle regioni del Nord . LE PREVISIONI Meteo Parole chiave: ...

Meteo - CALDO ANOMALO IN ITALIA/ Previsioni : al Nord è quasi estate - temperature fino a 30 gradi : METEO, CALDO ANOMALO per aprile, come se a luglio ci fossero 40°: Milano, Torino e Trento le città più bollenti. E' arrivata l'estate sulla nostra penisola, con temperature sopra la media(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:56:00 GMT)

Ondata di caldo estivo al Nord : venerdì picchi fino a 30 gradi | Previsioni Meteo : Ci saranno 28 gradi su quasi tutte le città della Pianura padana, da Milano a Trieste, 25 gradi a Torino e Bologna, 27 a Firenze. Il record sarà sulle valli del Trentino Alto Adige: con picchi fino a 30 gradi. Da domenica temperature in calo

Previsioni Meteo - esplode l’estate anticipata : caldo anomalo in tutt’Italia - corsa verso il mare nel weekend : 1/38 ...

Meteo - caldo anomalo per aprile/ Come se a luglio ci fossero 40° : Milano - Torino - Trento le città più bollenti : Meteo, caldo anomalo per aprile, Come se a luglio ci fossero 40°: Milano, Torino e Trento le città più bollenti. E' arrivata l'estate sulla nostra penisola, con temperature sopra la media(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Meteo - arriva la “bomba” di primavera. Caldo fuori stagione e temperature ben oltre la media del periodo. Le previsioni che fanno piacere agli amanti della bella stagione : La primavera entra nel vivo e, anzi, sembrerà un po’ estate. Apollo, un imponente campo di alta pressione, conquisterà il nostro Paese, ad iniziare dalle regioni settentrionali, ma via via prenderà possesso anche di quelle centro-meridionali. Il suo dominio – spiegano gli esperti del sito ‘ilMeteo.it’ – durerà almeno fino al 25 aprile: il sole sarà l’assoluto protagonista e il clima sarà davvero Caldo. ...

Meteo - temperature quasi estive in tutta Italia venerdì il picco di caldo : ROMA - È arrivata puntuale oggi, come era stato preventivato , una ventata di primavera in tutta Italia. L'anticiclone europeo Apollo , che non a caso ha preso il nome del dio greco del Sole, è ...

Meteo - temperature quasi estive in tutta Italia : venerdì il picco di caldo : L'anticiclone Apollo che attraversa il nostro Paese provoca un vero e proprio assaggio d'estate: previsti picchi fino ai 30 gradi sulle valli del Trentino e...

Meteo - weekend di caldo e sole : piove soltanto al Sud : L'arrivo dell'anticiclone Apollo ha portato finalmente sole e caldo sull'Italia, iniziando prima dal Nord per poi scendere verso il...

Meteo Italia LIVE : nubifragi pomeridiani al Sud e caldo estivo al Nord - Mantova vola a +29°C [DATI] : 1/4 ...

Meteo Itali LIVE : nubifragi pomeridiani al Sud e caldo estivo al Nord - Mantova vola a +29°C [DATI] : 1/4 ...

Allerta Meteo al Sud per i forti temporali pomeridiani di oggi. Caldo estivo al Nord fino a +28°C in pianura Padana : 1/19 ...

Meteo - ARRIVA LA PRIMAVERA/ Ma dal 1° maggio addio al caldo e tornano i temporali : METEO, ARRIVA la PRIMAVERA, anticiclone stabile: primi caldi al nord con temperature fino ai 25°. Sta per ARRIVAre il bel tempo sulla nostra penisola, a cominciare dalla Valpadana(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Meteo - Apollo porta il caldo : 10 giorni di sole - temperature su fino al primo maggio : Fine aprile si avvicina e con esso l'estate, con la primavera che arriva al suo clou. Le previsioni Meteo vedono perciò un aumento delle temperature, con...