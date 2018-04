Metà dei campani arriva con difficoltà a fine mese | il rapporto

Donald Trump esulta : "Missione compiuta in Siria". Ma Mosca e l'Osservatorio siriano per i diritti umani : "Intercettati più della Metà dei missili" : "Missione compiuta, grazie a Francia e Gran Bretagna". Dodici ore dopo l'attacco in Siria, Donald Trump esulta su Twitter, dove parla di un'operazione "perfettamente" eseguita.A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018"Sono così ...