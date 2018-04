Messina - indagati tre falsi ciechi : sequestrati i conti per 200mila euro : Una guardava il display del telefono. Un altro correva lungo una strada molto ripida. Un altro ancora saliva agevolmente in macchina con un amico facendo prima il giro intorno all'auto. Tutti e tre ...

Messina - metà impiegati di un Comune indagati per assenteismo : Ventitré dipendenti su 40 del Comune di Ficarra , Messina, sono indagati per assenteismo. Un numero record emerso da un'inchiesta della Procura di Patti che ha portato alla sospensione dalla funzione ...

Corruzione : gip Messina - da indagati radicato disprezzo per rispetto legge (2) : (AdnKronos) – E il gip di Messina aggiunge: “Può ritenersi fondatamente, e al presente, che gli indagati ove lasciati in libertà di certo non si asterrebbero dal compimento e/o dalla prosecuzione di altre condotte illecite dello stesso tipo (reati contro la PA) di quelle per le quali si procede”. “La rete di accordi, ‘amici” e rapporti a Palermo, la gestione di una ditta con potenzialità di partecipazione a ...

Messina : truffa all’Inps con falsi braccianti agricoli - 54 indagati : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) – La Guardia di finanza di Patti (Messina), con l’ausilio dei colleghi di Catania, Riposto, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 53 falsi braccianti agricoli e al proprietario dell’azienda che li ha fittiziamente assunti. L’indagine, diretta e coordinata dalla Procura di Messina, è scattata dopo una segnalazione ...

Messina : frana su autostrada - vertici Cas indagati per disastro ambientale : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) – Con l’accusa di disastro ambientale in concorso, peculato e falsità ideologica, I Carabinieri del Comando provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, hanno eseguito all’alba di oggi tre misure cautelari nei confronti di due dirigenti del Consorzio Autostrade Siciliane e di un imprenditore di Letojanni. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di ...