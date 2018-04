Messina Denaro | scoperta la sua rete a Trapani | 22 arresti Ultime notizie | pm

Operazione 'Anno zero'. Blitz contro il clan di Matteo Messina Denaro : Blitz delle forze dell'ordine all'aba di questa mattina a Trapani. L'Operazione ribattezzata 'Anno Zero', rappresenta un altro duro colpo alla struttura del capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro.

Il boss del clan di Matteo Messina Denaro intercettato : "Il bimbo sciolto nell'acido? Riina fece bene" : "Allora ha sciolto a quello nell'acido, non ha fatto bene? Ha fatto bene". Parla, non sapendo di essere intercettato, uno dei mafiosi fermati dalla dda di Palermo nel blitz di oggi che ha portato in cella 22 tra boss e favoreggiatori del clan di Matteo Messina Denaro. Il drammatico riferimento è alla vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, rapito, tenuto sotto sequestro per 779 giorni, ucciso e sciolto ...

Nuovo blitz contro Messina DenaroScoperta la rete dei pizziniIntercettazioni : "E' come Padre Pio" : Si stringe il cerchio sul capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. 22 arresti nella provincia di Trapani. Individuata la rete dei pizzini del superboss. In manette anche due suoi cognati Segui su affaritaliani.it

Mafia : intercettazioni ‘Messina Denaro è come Padre Pio’ : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) – “Matteo (Messina Denaro ndr) è come Padre Pio”. E’ una delle intercettazioni captate dalle microspie della Dda di Palermo nell’ambito dell’indagine ‘Anno zero’ che all’alba di oggi ha portato al fermo di 21 persone. Il 22esimo provvedimento non è stato eseguito perché riguarda proprio il boss latitante Matteo Messina Denaro. L’operazione ha colpito il clan ...

