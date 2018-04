Messina Denaro | individuata la rete per smistare i pizzini del boss latitante | 22

Palermo - vicini a Messina Denaro : 6 condanne per mafia : Sei condanne per per associazione mafiosa, turbativa d'asta e intestazione fittizia di beni sono stati inflitti dal Gup di Palermo Roberto Riggio a un gruppo di persone tra le quali Rosario Firenze , ...

Matteo Messina Denaro - qualche riflessione sulle attività investigative : Le rivelazioni del settimanale l'Espresso sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, sulle sue frequentazioni in Toscana e non solo, sulle coperture e le complicità di cui, evidentemente, gode uno dei super latitanti più ricercati al mondo, devono indurre a una riflessione, magari non nuova, ma sempre attuale.Mi riferisco alla qualità dell'attività investigativa che, non da adesso, è in forte sofferenza per via, ...