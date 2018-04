Merkel e Macron arrivati a castello Berlino per visita

Cantiere Europa - Merkel e Macron si incontrano tra le impalcature del nuovo castello di Berlino : Come l'Europa è un Cantiere in corso, così anche il nuovo castello di Berlino, teatro dell'incontro odierno tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. "Entro giugno abbiamo l'obiettivo di presentare una visione comune" per l'Europa, ha detto il presidente francese in conferenza stampa. "Abbiamo deciso che per il vertice di giugno avremmo affrontato grandi temi centrali", ha dichiarato ...

SPILLO/ Trump - Merkel e Macron : la 'gabbia Ue' per l'Italia è svelata : Settimana prossima Trump incontrerà a Washington Macron e Merkel. Questi incontri mettono in evidenza quanto l'Italia sia danneggiata dall'Europa.

I falchi tedeschi sabotano la riforma Merkel-Macron delle finanze europee : No a garanzie sui debiti di Stati e banche Cresce la distanza tra Francia e Germania sulla riforma dell'Eurozona e di conseguenza si allontana il giorno in cui potrebbe vedere la luce. Al termine del ...

Siria - Macron : Assad ha usato armi chimiche - abbiamo le prove. Merkel : raid? Non partecipiamo : «abbiamo la prova che la settimana scorsa sono state utilizzate armi chimiche in Siria da parte del regime»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta...

Europa divisa sulla Siria : “Prove su uso di armi chimiche”/ Macron con Trump - patto Merkel-Gentiloni : Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”. Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 01:15:00 GMT)

Siria - Trump frena su attacco. Merkel si sfila. Macron : «Abbiamo le prove delle colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco...

Salvini - nessuna lezione da Macron-Merkel : ANSA, - ROMA, 31 MAR - "Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo da soli!". Lo scrive Matteo ...

Selmayrgate - Juncker minaccia le dimissioni. Merkel e Macron : serve trasparenza : La Commissione europea non ha rispettato la scadenza delle ore 15 di venerdi 23 marzo per dare all'Europarlamento le risposte alle 134 domande formulate dalla Commissione di controllo dei bilanci ...

SCENARIO/ Di Maio e Salvini mandano all'aria i piani di Merkel e Macron : Francia e Germania non si aspettavano forse un risultato come quello uscito dalle urne il 4 marzo. E ora non possono portare avanti la riforma dell’Europa senza Italia. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Camera & Senato, l'arma Bonino nelle mani di Mattarella, di N. BertiTELECOM ITALIA/ Il “fattore F” dimenticato da Elliott (ma non dal Governo), di P. Annoni

Ben svegliati! Merkel-Macron ammettono le responsabilità dell'Ue respinta dalle urne italiane : Prontezza di riflessi e capacità di reazione non sembrano essere qualità in voga tra i leader dei due bastioni d'Europa, Emmanuel Macron e Angela Merkel, che oggi si sono incontrati a Parigi per riflettere, tra le altre cose, sul risultato delle elezioni italiane. Ora che l'Italia, qualsiasi governo avrà, appare destinata a restare fuori dalla stanza dei bottoni in cui l'asse franco-tedesco proverà a ridisegnare il ...

Matteo Salvini risponde ad Angela Merkel ed Emmanuel Macron : 'L'Italia non ha bisogno delle loro lezioni' : Matteo Salvini , orgoglio italiano. Il leader della Lega, infatti, conversando a Lamezia Terme ha risposto agli attacchi ricevuti dai premier di Germania e Francia. Poche parole, ma piuttosto ...