Meloni lapidaria | Italia ostaggio del bisogno disperato di Di Maio di sedere a

(Di giovedì 19 aprile 2018) "deldi Didisulla poltrona del presidente del Consiglio dei ministri. L'è impossibilitata a fare un governo per il fatto che il M5S, che è arrivato secondo alle elezioni, pretende di dettare le regole come se le avesse vinte. Il centrodestra non si spaccherà. Il centrodestra rimarrà compatto e chiede al Presidente della Repubblica il rispetto della volontà espressa dai cittadini lo scorso 4 marzo. Con buona pace di quelli che raccontavano di voler cambiare le cose e si sono dimostrati attaccati alla poltrona più dei peggiori politicanti". Lo ha detto Giorgia, presidente di Fratelli d', impegnata in una manifestazione elettorale a Termoli.