Meloni | Italia ostaggio della smania di Di Maio di diventare premier

Meloni lapidaria : "Italia ostaggio del bisogno disperato di Di Maio di sedere a Palazzo Chigi" : "Italia ostaggio del bisogno disperato di Di Maio di sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio dei ministri. L'Italia è impossibilitata a fare un governo per il fatto che il M5S, che è arrivato secondo alle elezioni, pretende di dettare le regole come se le avesse vinte. Il centrodestra non si spaccherà. Il centrodestra rimarrà compatto e chiede al Presidente della Repubblica il rispetto della volontà ...

Giorgia Meloni - la minaccia per l'Italia dopo l'attacco in Siria : 'I disastri in Libia non hanno insegnato nulla' : l'attacco missilistico contro la Siria è 'fuori dalla legalità internazionale' ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, finché almeno non ci sarà 'un pronunciamento dell'Onu sui presunti ...

Meloni : modello per l'Italia è Ungheria : 10.07 Il premier ungherese "Orban vince perché fa gli interessi del suo popolo, difende l'identità cristiana dell'Europa e dice No al processo di islamizzazione forzata". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sul Messaggero,sottolineando che "il modello per l'Italia è il leader ungherese". Perché "è un patriota e "deve diventare un esempio anche per il centrodestra". Di Maio? "Dice tutto e il contrario di tutto". Con ...

Meloni : ringrazio Salvini per aver accettato proposta Fratelli d’Italia : Roma – Meloni: spetta a centrodestra incarico di formare governo Roma – Di seguito le dichiarazioni di Giorgia Meloni, presidente di FdI “ringrazio Salvini per aver accettato la proposta di Fratelli d’Italia. Presentarsi insieme agli alleati alle prossime consultazioni con il Presidente Mattarella. La coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni. Dunque se si intende rispettare la volontà popolare spetta al ...

Salvini : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di tornare al Colle con una delegazione unica”. Forza Italia : “Ci pensiamo” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...

Italia-Francia. Farnesina : nessuna cessione di acque territoriali. Meloni : continueremo a vigilare : L'accordo (sottoscritto nel 2015) - che ha scatenato l'ira del Presidente di Fratelli d'Italia - prevede che dal prossimo 25 marzo decine di miglia marittime ci verranno sottratte per passare sotto il controllo della Francia. Il Ministero degli esteri insiste: il nostro Paese non lo ha ratificato, dunque non ha alcun effetto giuridico

Giorgia Meloni accusa Paolo Gentiloni : 'Non ti azzardare a vendere l'Italia - azioni durissime in ogni sede' : Dito puntato contro Paolo Gentiloni . In un durissimo post su Facebook, Giorgia Meloni accusa: 'Il Governo Gentiloni sta tentando con un ultimo ignobile colpo di coda di regalare alla Francia parte ...

Meloni ricorda Moro : grazie a patrioti che rischiano vita per Italia : Roma – Meloni: ringrazio tutti coloro che mettono a rischio propria vita per Stato Roma – Di seguito le parole di Giorgia Meloni, presidente di... L'articolo Meloni ricorda Moro: grazie a patrioti che rischiano vita per Italia proviene da Roma Daily News.

SALVINI CHIAMA PD E M5S/ Ma la Meloni precisa : "Fratelli d'Italia disponibile solo a governi di centrodestra" : SALVINI CHIAMA PD e M5s: “Dare una via d’uscita al nostro Paese”, Berlusconi: “moderati, tocca a noi”. Le dichiarazioni del numero uno della Lega in vista della formazione del Governo(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:01:00 GMT)

ELETTI FRATELLI D’ITALIA CAMERA E SENATO/ Squadra di Giorgia Meloni : nomi proporzionale e uninominale - i seggi : ELETTI FRATELLI D’ITALIA al SENATO e alla CAMERA: il partito di Giorgia Meloni, tutti i nomi e i seggi proporzionale e uninominale. La possibile pattuglia nel nuovo Parlamento(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:24:00 GMT)

Meloni balla sul Danubio : L'Italia guardi a Orban : La questione immigrati è al centro della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Tanto nevralgica che la Meloni, a quattro giorni dal voto, vola a Budapest per incontrare il premier ungherese Viktor Orban. Tra i due ci sono molte affinità e i rispettivi movimenti politici condividono molte posizioni. Innanzitutto quella di insofferenza nei confronti di una Europa troppo poco empatica. La visita serve per confrontarsi sul tema del ...

I leader nel nostro studio : Giorgia Meloni capo politico di Fratelli d'Italia : 'La nostra è la proposta dei patrioti, prima gli italiani nel nostro programma. Di Maio l'altra faccia della sinistra' -

Meloni vola a Budapest per un selfie-opportunity con Orban : 'L'Italia guardi a Visegrad e non a Bruxelles' : Gli ungheresi difendono l'economia reale e la famiglia spendendo il 5% del loro Pil per la famiglia. Dopo le elezioni italiane e quelle ungheresi abbiamo deciso di organizzare degli incontri, ...

Meloni vola a Budapest per un selfie-opportunity con Orban : "L'Italia guardi a Visegrad e non a Bruxelles" : "Lotta all'immigrazione incontrollata, difesa delle radici cristiane dell'Europa, revisione dei trattati europei per dare più sovranità agli Stati e poi alcune politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità che in Ungheria sono state fatte e che in Italia vorremmo copiare sono le questioni che abbiamo discusso stamattina con il premier ungherese Viktor Orbàn, che è anche presidente di turno del gruppo di ...