"Italia ostaggio del bisogno disperato di Didi sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio dei ministri. L'Italia è impossibilitata aun governo per il fatto che il M5S, che è arrivato secondo alle elezioni, pretende di dettare le regole come se le avesse vinte". Lo afferma Giorgia,in Molise per la campagna elettorale Ma il centrodestra, sottolinea la leader di FdI, "non si spacca, rimane compatto e chiede al presidente della Repubblica il rispetto del voto dei cittadini lo scorso 4 marzo".(Di giovedì 19 aprile 2018)