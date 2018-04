Meghan Markle Il fratello escluso dal Royal Wedding | “Vuole essere come Diana | ma sta

Meghan Markle - «Non è autentica come Diana - sta distruggendo la famiglia» : le dure parole del fratello : Il fratello di Meghan Markle ha rivelato che il matrimonio tra la sorella e il principe Harry sta "distruggendo la famiglia". Thomas, 51 anni, ha dichiarato che l'attrice ha rinnegato...

Meghan Markle rompe il protocollo e porta la giacca come le influencer. Ma prima di lei lo aveva già fatto Lady Diana : Questo semplice accorgimento regala una 'allure' diversa ed è soprattutto diventato un marchio di fabbrica nel mondo fashion. Da Anna Wintour , che lo adotta spesso durante le fashion week, a Rihanna ...

Meghan Markle tradita dal fratello : "Vuole spacciarsi per Diana" : Meghan Markle sta cercando di emulare Lady Diana ? Nuove accuse per la futura sposa reale, ancora una volta provenienti dai suoi familiari. Oggi è il fratellastro Thomas Markle Jr a lamentarsi della ...

Nozze Meghan Markle e Principe Harry/ Sull’altare con un diadema della regina Elisabetta? Le indiscrezioni : Nozze Meghan Markle e Principe Harry: Sull’altare con un diadema della regina Elisabetta? Le indiscrezioni sul matrimonio dell'anno e le dichiarazioni di un gioielliere londinese.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:09:00 GMT)

Meghan Markle e il principe Harry - il primo appuntamento è stato al buio : «Continuava a chiedermi se fosse carino» : Il primo appuntamento tra Meghan Markle e il principe Harry è stato al buio: nessuno dei due sapeva con chi sarebbe uscito. A rivelarlo è stato un inedito della biografia della futura...

Nozze Meghan Markle : vietate le tende - i sudditi protestano : Le prossime Nozze reali tra Meghan Markle e il principe Harry si terranno il prossimo 19 maggio a Windsor, ma già arrivano notizie non proprio confortanti per i sudditi e per tutti coloro che vorranno seguire l'evento più atteso del calendario reale.Da quanto si apprende, la polizia locale ha vietato l'installazione delle tende lungo le vie della città, una soluzione che avrebbero permesso alle migliaia di persone provenienti dal Regno Unito, e ...

Andrew Morton - il biografo di Lady Diana : "Vi racconto la vera Meghan Markle" : Andrew Morton è diventato famoso negli anni Novanta per aver raccontato in una biografia la vita di Lady Diana, in cui rivela gli aspetti segreti della vita della principessa più amata d'Inghilterra. ...

Harry e Meghan Markle - così in una notte tutto iniziò : Un appuntamento al buio, organizzato in una notte londinese di mezza estate 2016. così Harry del Galles, che faceva fatica a trovare l’anima gemella, ha conosciuto Ms Meghan Markle, già stata sposata (col produttore Trevor Engelson) e attrice americana in ascesa. La scintilla è scoppiata all’istante. Ad aggiungere dettagli al primo incontro, a un mese dal matrimonio reale del secolo (sorry, Kate!), è la nuova biografia Meghan: A ...

Meghan Markle e l'ex fidanzato chef : «Non la sopportava più - si sono lasciati per un piatto di pasta» : Il Regno Unito è già impazzito per Meghan Markle, eppure le ultime rivelazioni provenienti dal Canada restituiscono un'immagine non proprio positiva della futura moglie del principe...

Meghan Markle e l'ex fidanzato chef : «Non la sopportava più - si sono lasciati per colpa di un piatto di pasta» : Il Regno Unito è già impazzito per Meghan Markle, eppure le ultime rivelazioni provenienti dal Canada restituiscono un'immagine non proprio positiva della futura moglie del principe...

Meghan Markle - tutto quello che sappiamo sulla sua beauty routine : A poche settimane dal fatidico sì, in Inghilterra (e non solo!) ormai non si parla d’altro. I riflettori sono puntati costantemente sulla futura consorte del principe Harry e qualunque mossa ella faccia – da come si veste (?) a come si trucca a come si atteggia in pubblico – viene scandagliata al millimetro (pure per un capello bianco!) scatenando un vero effetto Meghan. LEGGI ANCHEMessy bun, il raccolto facile che piace a Meghan ...

E se l’abito di Meghan Markle fosse firmato Burberry? : Manca poco più di un mese al matrimonio più atteso degli ultimi anni. Finalmente il Principe Harry e Meghan Markle convoleranno a nozze, e trattandosi di un vero e proprio matrimonio reale, per quanto il fratellino del Principe William sia, in linea di successione, ben lontano dal trono, le curiosità e i rumor attorno all’evento si fanno, con il progredire del tempo, sempre più frenetici. Tra le scommesse sui dettagli del matrimonio, ...

Katherine Heigl - la Izzie di Grey’s Anatomy è la nuova Meghan Markle : Un personaggio tosto, che coniuga femminilità e grinta, per Katherine Heigl: no, non è (solo) la descrizione della dottoressa Izzie Stevens di Grey’s Anatomy. Conclusa l’avventura al Seattle Grace, la Heigl si è data al cinema e ha continuato con la tv con State of Affairs,, ma e ora è pronta a tornare, dopo la maternità. E a prendere un posto che si è appena liberato- Katherine Heigl e l’addio a Izzie Katherine entra nel cast ...

'La famiglia Markle attende gli inviti alle nozze. Nessuno l'ha ancora ricevuto' - polemica dalla sorellastra di Meghan : Un detto vecchio come il mondo recita "Parenti serpenti". E spesso siamo costretti a constatare che i detti affermano il vero. Quante volte ... Continua a leggere su radio 105