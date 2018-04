Maurizio Maggiani | “Credo nella lotta armata senza bombe I buoni e i cattivi? Li

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) El portava i scarp del tennis.è quello che scrive. Le Rebook Classic bianche, citate nel suo ultimo libro Sempre (appena uscito per Chiarelettere) come esempio di leggerezza del vivere, le indossa sul serio. “Mi servono contemporaneamente per andare in mezzo alle zolle arateperdere l’equilibrio e per ballare con mia moglie”, si autocita dalla sua casa sperduta e magnifica tra le colline faentine ricoperte di albicocchi in fiore. E su quelle scarpette linde che ricompra da tempo, sempre lo stesso modello, basta ordinarle sul web,danza sulla storia del mondo come un arioso e ordinato ballerino di foxtrot. Giusto il miagolio di un gattino nascosto chissà dove e il borbottio di una caffettiera spezzano il tempo di una lunga chiacchierata che sembra uscita da un capitolo del Coraggio del Pettirosso. L’unico anarco-mazziniano rimasto in Italia sei tu. No, ...