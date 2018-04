Maternità surrogata e dignità negata

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) La notizia riportata in questi giorni dai media, ne ricordo solo alcuni (The Guardian, Il Foglio, Corriere della sera, Avvenire), ha avuto una vasta diffusione. Tiantian è un bambino cinese, nato quattro anni dopo la morte dei genitori biologici (Shen Jie e la moglie Liu Xi) avvenuta pochi giorni prima del trasferimento in utero (embryo transfer) degli embrioni da fecondazione artificiale. Dopo crioconservazione dei quattro embrioni e interventi di tribunali su istanze dei nonni di Tiantian, si è fatto ricorso alla "maternità" nel vicino Laos. Il parto è poi avvenuto in Cina.Prevedibile la controversia in ambito bioetico, e non solo, con argomentazioni che spesso hanno sovrapposto impropriamente il destino di "embrioni crioconservati e dichiarati abbandonati" con la liceità, secondo alcuni, di ricorrere alla c.d. maternità ...