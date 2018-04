Match Basket Artisti | Frizzi nel cuore

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : derby Cantù-Milano - big Match Venezia-Brescia : Sarà una 26a giornata davvero scoppiettante. Si comincia con l’anticipo del sabato tra la Fiat Torino e la Virtus Bologna, in quello che è più che mai un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Due squadre in crisi, reduci da un brutto momento e che hanno bisogno di una vittoria per uscire dal tunnel buio in cui sono entrate. Torino ha dato segnali di ripresa in quel di Milano e spera che l’aria di casa possa farla tornare al ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 24a giornata. Tonut trascina Venezia nel big Match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

Basket - Champions League 2018 : il resoconto dopo i Match di andata dei quarti di finale. Tante vittorie in trasferta : Tra ieri e oggi si sono disputate le partite valide per il primo turno dei quarti di finale della Champions League di Basket 2017-2018: solo settimana prossima, però, con la partita di ritorno, avremo il quadro completo delle formazioni che accederanno alla Final Four nel mese di maggio. La netta vittoria in trasferta di ieri ha messo l’Ucam Murcia in un’ottima posizione in vista della sfida di ritorno contro il Pinar Karsiyaka. La ...

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : big Match Avellino-Milano - Venezia di scena a Pistoia : La 23a giornata del campionato italiano di Basket si apre domani sera con l’anticipo tra la Betaland Capo d’Orlando e la Germani Basket Brescia. I siciliani sono in crisi profonda e cercano punti vitali per provare ad allontanarsi almeno per una notte dall’ultimo posto in classifica alla pari con Pesaro; mentre i lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Bologna e con una vittoria aggancerebbero Avellino in terza ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Famila Schio demolisce Venezia nel big Match! : Si sono disputate, nel tardo pomeriggio odierno, le cinque partite valide per il secondo turno del Round of Challenges del Campionato di Serie A1 di Basket femminile. Nel big match di giornata, il Famila Wuber Schio ha legittimato il primo posto in campionato vincendo con un nettissimo 80-42 sull’Umana Reyer Venezia, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica, senza però l’opportunità di rientrare sulla vetta della ...

Basket - Champions League 2018 : tante vittorie in trasferta nei Match di andata degli ottavi di finale : Pur senza squadre italiane qualificate, nella giornata odierna si è concluso il turno di andata degli ottavi di finale della Champions League di Basket 2017-2018. Andiamo a vedere quali sono stati i verdetti espressi sui campi di tutta Europa, in attesa di valutare i risultati definitivi di settimana prossima che ci diranno quali otto squadre arriveranno a giocarsi il titolo. Nella giornata di ieri, si sono disputati i primi quattro match. Il ...