Marigliano | i carabinieri sequestrano 100 kg di generi alimentari

Blastingnews

: Marigliano, i carabinieri forestali sequestrano un quintale di cibo non tracciabile - mattinodinapoli : Marigliano, i carabinieri forestali sequestrano un quintale di cibo non tracciabile - bassairpinia : MARIGLIANO. I Carabinieri forestali sequestrano 100 kg di cibo per mancanza di tracciabilità - - bassairpinia : MARIGLIANO. I Carabinieri forestali sequestrano 100 kg di cibo per mancanza di tracciabilità - -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Idel reparto nucleo forestali hanno sequestrato questa mattina ben cento chilogrammi di cibo. I prodottinon riportavano la tracciabilità sull'etichetta. L'operazione dei militari dell'arma rientra nella speciale attività di controllo del territorio per la sicurezza alimentare. Il sequestro è stato portato a termine con l'ausilio e la collaborazione deidei N.A.S., Nucleo Anti Sofisticazione, di Napoli. Il sequestro Durante le attività di controllo e verifica da parte delle forze dell'ordine, infatti, numerosi prodotti dimessi in esposizione e pronti per la vendita e commercializzazione in vari negozi del territorio sono risultati mancanti delle indicazioni sulla tracciabilità del prodotto, etichette previste per legge dalle normatice comunitarie. L'operazione è stata condotta brillantemente daiforestali di, ...