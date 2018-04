Marica Branchesi | l’italiana che guarda l’universo fra le 100 persone più influenti di

vanityfair

(Di giovedì 19 aprile 2018) «C’è voluto un Albert Einstein per scoprire che esistevano le onde gravitazionali… C’è voluta unaper dimostrare che ci sono davvero». Comincia con queste parole l’articolo di Time che inserisce l’astrofisica italiana fra le 100piùal mondo insieme a Roger Federer, Nicole Kidman, ma anche Trump ed Harry e Meghan, presto sposi. Già lo scorso dicembre la rivista Nature l’aveva segnalata tra le dieci personalità scientifiche del 2017. Un anticipo di quello che arrivato poi. https://twitter.com/TIME/status/986977919145857024 «Quando ho ricevuto l’email dell’editor di Time», ha detto «l’hota due o tre volte prima di capire: ero un po’ confusa, mi chiedevo è spam o reale? La cosa più importante è che entriamo in questa classifica con la scienza. Abbiamo un sistema formativo che è ancora di altissimo livello in fisica e ...