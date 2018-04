“Maria… sul serio!” UeD | è rivoluzione La De Filippi l’ha combinata grossa e questa ha

caffeinamagazine

: .@roberta_rei torna sul caso della funzionaria Inps Maria Teresa Arcuri, che per aver chiesto di poter vedere il co… - redazioneiene : .@roberta_rei torna sul caso della funzionaria Inps Maria Teresa Arcuri, che per aver chiesto di poter vedere il co… - redazioneiene : Non abbandoniamo la funzionaria dell’Inps Maria Teresa Arcuri che, per aver chiesto di poter vedere il concorso del… - FerdiGiugliano : La storia più deprimente di oggi riguarda Maria Cannata, la donna che per anni ha gestito con grande competenza il… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Nella storia della tv, Uomini e Donne è stato una vera. Con il suo dating show Maria Deha fatto la storia e ha portato sul piccolo schermo le storie delle persone comini, quelle in cui ogni telespettatore si può riconoscere. Non per nulla la trasmissione è tra le più longeve e anno dopo anno, trono dopo trono, sono tanti i personaggi che hanno popolato lo studio. Nel corso del tempo Queen Mary ha portato nuove idee e innovazioni e sembra proprio che la padrona di casa voglia rivoluzionare ancora la sua trasmissione. Insomma in 20 anni di trasmissione le novità sono state tante e visto che la risposta del pubblico è sempre stata buona, la conduttrice ha deciso di portare un po’ di pepe. Quindi dopo l’introduzione del trono over (Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono ormai dei veri e propri personaggi nati all’interno del programma), e il trono gay, ...