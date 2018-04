Margaret Atwood a Firenze per il Festival degli scrittori | torna in libreria il suo

The Handmaid’s Tale - “Le violenze? Tutte vere”. Le curiosità svelate da Margaret Atwood : Dio è nei dettagli, si dice. E così pure il diavolo. (Margaret Atwood) La serie The Handmaid’s Tale, tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood, vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, tornerà con la sua seconda stagione su TimVision da giovedì 26 aprile, a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. Tredici episodi con il non semplice compito di confermare il successo della prima stagione che ha vinto ben otto Emmy ...