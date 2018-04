Marevivo | proteggere i fiumi dall’inquinamento per un mare pulito 

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Dobbiamo partire daiper ridurre l’inquinamento da plastica in. Questo l’appello lanciato nel corso del convegno ‘Il fiume salva il’, organizzato dae Roma Capitale, in collaborazione con il Comitato idrologico internazionale-Ihp Unesco del ministero dell’Ambiente, nell’ambito delle iniziative per celebrare il Natale di Roma e l’Earth day, la Giornata per la Terra che quest’anno a livello globale ha deciso di promuovere la campagna ‘End plastic pollution’ sui danni provocati dalla plastica. Un messaggio che parte dalle rive del Tevere – viene spiegato – per raggiungere tutto il Pianeta, attraverso la ‘cerimonia dell’acqua’ con Licia Colo’ come madrina. Secondoinfatti “l’80% della plastica che inquina i nostri mari arriva dall’entroterra. ...